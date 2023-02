«Στο πλευρό σας για όσο χρειαστεί»

Η σημερινή επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο ήταν σύντομη και αιφνιδιαστική, αλλά δεν ήταν διόλου τυχαία και η συμβολική της αξία ήταν υψηλή. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε στην ουκρανική πρωτεύουσα για περίπου έξι ώρες, όμως κατά την παραμονή του εκεί προανήγγειλε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία και ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα είναι στο πλευρό της για όσο χρειαστεί.

Εν όψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (24 Φεβρουαρίου 2022), ο Μπάιντεν, περιστοιχισμένος από μεγάλη δύναμη πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έκανε μια σύντομη βόλτα υπό τους ήχους των σειρήνων του αντιαεροπορικού συναγερμού στο κέντρο του Κιέβου. Φορώντας μια ριγέ γραβάτα στα χρώματα της Ουκρανίας, ο Μπάιντεν περπάτησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πλατεία Μιχαηλόφσκι και κοντά στο μέγαρο Μαριίνσκι, την επίσημη κατοικία του Ουκρανού προέδρου.

Φυσικά, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν επισκέφτηκε την Ουκρανία, όμως ήταν η πρώτη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε την Μόσχα για το ταξίδι του Μπάιντεν στο Κίεβο

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία για την επίσκεψη του προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία πριν από την αναχώρησή του για το Κίεβο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν.

«Ειδοποιήσαμε τους Ρώσους ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα ταξιδέψει στο Κίεβο. Το κάναμε λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του», είπε ο Σάλιβαν, προσθέτοντας: «Λόγω της ευαίσθητης φύσης αυτών των ανταλλαγών, δεν θα αναφερθώ στον τρόπο που απάντησαν ή ποια ήταν η ακριβής φύση του μηνύματός μας».

Οι Times περιέγραψαν την επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο ως «μια επίδειξη της αποφασιστικότητας της κυβέρνησής του απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στη χώρα».

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD