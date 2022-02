«Στο πόδι» οι συντηρητικοί Αμερικανοί με τον ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή που διόρισε ο Μπάιντεν

Οι συντηρητικοί Αμερικανοί βρίσκονται «στο πόδι» τα τελευταία 24ωρα με την απόφαση του Μπάιντεν να διορίσει τον ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή Σαμ Μπρίντον σε σημαντικό πόστο.

Ο Σαμ Μπρίντον, απόφοιτος του MIT της Βοστώνης και ειδικός στα πυρηνικά απόβλητα, διορίστηκε στο υπουργείο Ενέργειας ως υπεύθυνος διάθεσης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και αποβλήτων. Το βιογραφικό του είναι άψογο, αλλά στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε η «δεύτερη ζωή» του Μπρίντον ως LGBTQ ακτιβιστή.

Ο νεαρός, που συχνά κάνει δημόσιες εμφανίσεις με φανταχτερά γυναικεία ρούχα ή ανδρικά κοστούμια που συνδυάζει με γόβες στιλέτο, αυτοπροσδιορίζεται ως «queer», δηλαδή χωρίς συγκεκριμένο φύλο.

New high-ranking official in Biden’s Department of Energy Office of Nuclear Energy. You can’t make this stuff up! Sam Brinton. Please read text below… pic.twitter.com/KgbJtROIC4