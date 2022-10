Στόλτενμπεργκ: Οι σύμμαχοι απορρίπτουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει «βρόμικη» βόμβα

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απορρίπτουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει «βρόμικη» βόμβα στο έδαφός της, αναφέρει ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ μετά την επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Άμυνας του ΗΠΑ και τον ομόλογό του, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Spoke with 🇺🇸 @SecDef & 🇬🇧 @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine.