Στους 14 οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές στο Καζακστάν

Οι δασικές πυρκαγιές που κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις στο βορειοανατολικό Καζακστάν κόστισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας της κεντρικής Ασίας.

«Συνολικά βρέθηκαν 14 πτώματα», ανακοίνωσε το υπουργείο μία ημέρα αφού είχε αναγγείλει ότι δασοφύλακες είχαν παγιδευτεί στις φλόγες.

During the extinguishing of forest fires in the Abai region of #Kazakhstan , 14 foresters died. pic.twitter.com/3zxXj7j4Hh

Εκατοντάδες μέλη των υπουργείων Εκτάκτων Καταστάσεων και Άμυνας συμμετέχουν στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξεκίνησαν στις 8 Ιουνίου από κεραυνό. Οι συνθήκες για την κατάσβεση είναι αντίξοες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ - Τζομάρτ Τοκάγεφ.

Νωρίτερα, ο Καζάκος πρόεδρος απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον υπουργό Εκτάκτων Καταστάσεων, Γιούρι Ιλίν.

Fourteen workers at a forestry in eastern #Kazakhstan were killed in a fire that started after being struck by lightning. By Saturday, the fire covered more than 60 thousand hectares, more than a thousand people are extinguishing it. Photo and video of rescuers. pic.twitter.com/Nsq1tGpbci