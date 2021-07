Στους 27 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι - Μηδενικές πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες

Άλλα τρία πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα στα συντρίμμια του πολυώροφου κτηρίου που κατέρρευσε στη Φλόριντα, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών στους 27, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press.

Τα πτώματα βρέθηκαν αφού άρχισαν εκ νέου οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες είχαν διακοπεί προκειμένου να κατεδαφιστεί το τμήμα της πολυκατοικίας που παρέμενε ακόμη όρθιο στην πόλη Σερφσάιντ, κοντά στο Μαϊάμι.

Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα χαλάσματα, έντεκα ημέρες μετά την κατάρρευση, είναι πλέον «σχεδόν μηδενικές», ανέφερε ο Γκόλαν Βακ, ο επικεφαλής των Ισραηλινών διασωστών που επιχειρούν στο σημείο.

Death toll rises to 27 as search resumes at Miami-area condominium collapse https://t.co/EmtQ7QjidG pic.twitter.com/2pShHAzmgg