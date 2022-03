«Στόχος των Ρώσων η επικοινωνιακή υποδομή της Ουκρανίας» - Νέα «κυβερνοεπίθεση» των Anonymous σε ρωσικά ΜΜΕ

Στόχος της Ρωσίας φαίνεται πως είναι η επικοινωνιακή υποδομή της Ουκρανίας, προκειμένου να μειώσει την πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές ειδήσεων, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση «αμυντικών πληροφοριών», το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει:

«Η Ρωσία πιθανώς στοχεύει την υποδομή επικοινωνιών της Ουκρανίας προκειμένου να μειώσει την πρόσβαση των Ουκρανών πολιτών σε αξιόπιστες ειδήσεις και πληροφορίες».

Η Ρωσία φέρεται να χτύπησε χθες Κυριακή έναν τηλεοπτικό πύργο στο Χάρκοβο, αναστέλλοντας την παραγωγή εκπομπών. Υπενθυμίζεται ότι ρωσικά πυρά «χτύπησαν» τον πύργο τηλεόρασης στο Κίεβο την 1η Μαρτίου 2022.

BREAKING: The 385 m Kyiv TV tower has been targeted by a Russian strike. pic.twitter.com/3GfVGcK27W — Conflict News (@Conflicts) March 1, 2022

«Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο της Ουκρανίας είναι επίσης πολύ πιθανό να διακοπεί ως αποτέλεσμα παράπλευρων ζημιών από ρωσικά χτυπήματα σε υποδομές. Την περασμένη εβδομάδα, είχαν αναφερθεί διακοπές στο διαδίκτυο στη Μαριούπολη, το Σούμι, το Κίεβο και το Χάρκοβο», όπως ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Οι Anonymous «χτυπούν» τη Ρωσία

Την ίδια στιγμή, εν μέσω αναφορών για πιθανές ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές επικοινωνίας της Ουκρανίας, η αντίσταση στον «κυβερνοχώρο» κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Όπως ισχυρίζονται οι Anonymous, νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας παραβίασαν τις ρωσικές υπηρεσίες ροής Wink και Ivi και τα ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια Russia 24, Channel One, Moscow 24 να μεταδώσει πλάνα από την Ουκρανία.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

Η ομάδα χάκερ αναφέρει επίσης ότι ακτιβιστές μεταδίδουν «πρόσωπα τρολ» στο ρωσικό στρατιωτικό ραδιόφωνο.