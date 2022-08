Στρατιωτικές ασκήσεις των Κινέζων στα σύνορα της Ταϊβάν

«Στοχευμένες στρατιωτικές ασκήσεις» στην Ταϊβάν πρόκειται να ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο κινεζικός στρατός, ως απάντηση στην επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Κίνας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Άμυνας φανερά εξοργισμένο, ανακοίνωσε την διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων γύρω από την Ταϊβάν και – όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση – θα υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

#PLA will launch a series of targeted military operations to counter Pelosi’s visit to Taiwan island, and resolutely defend national sovereignty and territorial integrity: Ministry of National Defense pic.twitter.com/zHujiVoElD — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Οι ασκήσεις θα είναι ναυτικές και αεροπορικές και θα περιλαμβάνουν βολές με πραγματικά πυρά στα στενά της Ταϊβάν, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ουσιαστικά, η Κίνα δεσμεύει περιοχές περιμετρικά της Ταϊβάν, περικυκλώνοντας τη νησιωτική χώρα.

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού έκανε γνωστό ότι θα διεξάγει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στην Ταϊβάν από την Τρίτη το βράδυ και θα προχωρήσει σε δοκιμές συμβατικών πυραύλων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν.

⚡️#China announces military exercises in six sea areas around #Taiwan from August 4-7. pic.twitter.com/b2Og0yk14E — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

Τα γυμνάσια θα περιλαμβάνουν κοινές εναέριες και θαλάσσιες ασκήσεις στα βόρεια, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά της Ταϊβάν, βολές μεγάλης εμβέλειας στα Στενά της Ταϊβάν και δοκιμές πυραύλων στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν, ανέφερε η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα.

Νωρίτερα, στην άφιξη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν είχε απαντήσει με μακροσκελή δήλωση διαμαρτυρίας, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, επισημαίνοντας στην Ουάσιγκτον «να μην προχωρήσει περισσότερο στο λανθασμένο και επικίνδυνο μονοπάτι».

Η δήλωση ενέφερε ακόμα πως: «πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της αρχής της "μίας Κίνας" και των διατάξεων των τριών κοινών ανακοινωθέντων Κίνας-Η.Π.Α. Έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά θεμέλια των σχέσεων των δύο χωρών και παραβιάζει σοβαρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας. Υπονομεύει ιδιαίτερα την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν και στέλνει ένα έντονα λάθος μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις για "ανεξαρτησία της Ταϊβάν". Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει αυστηρά αυτή την κίνηση, και έχει προβεί σε σοβαρό διάβημα και έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η πρώτη ανάρτηση της Πελόζι κατά την προσγείωσή της στην Ταϊβάν - «Στηρίζουμε τη δημοκρατία της χώρας»

Νωρίτερα, η Νάνσι Πελόζι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ταϊπέι, κόντρα στις προειδοποιήσεις της Κίνας, με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, να κάνει μάλιστα ανάρτηση στο Twitter.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή δημοκρατία της Ταϊβάν. Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τους 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Νάνσι Πελόζι στο μήνυμά της στο Twitter.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Η Ταϊβάν προετοιμάζει υπόγεια καταφύγια

Η Ταϊβάν θέτει σε ετοιμότητα τα αντιαεροπορικά της καταφύγια, καθώς η αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις της με την Κίνα εγείρουν νέους φόβους.

Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν τη σήμανση των καταφυγίων, όπου οι πολίτες θα μπορούν να προστατευθούν σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης από την Κίνα -όχι σε μπάνκερς που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για αυτό τον σκοπό, αλλά σε υπόγειους χώρους όπως χώροι στάθμευσης, ο υπόγειος σιδηρόδρομος και υπόγεια εμπορικά κέντρα.

💬Taiwan prepares its citizens for war. Nationwide drills are underway, people are being taught which places to take shelter in case of an attack by China pic.twitter.com/Oncq117MFT — Symphony 🚜🍌 (@Symph0ny3) August 2, 2022

Η πρωτεύουσα Ταϊπέι διαθέτει περισσότερα από 4.600 τέτοια καταφύγια που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τέσσερις φορές τον πληθυσμό της.

Η 18χρονη Χάρμονι Βου εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε ότι ένα υπόγειο εμπορικό κέντρο, όπου μαζί με άλλους νεαρούς έκανε πρόσφατα χορευτικές πρόβες, θα μετατραπεί σε αντιαεροπορικό καταφύγιο για το ενδεχόμενο πολέμου.

Αλλά, όπως λέει, αντιλαμβάνεται τους λόγους. «Το να έχεις καταφύγια είναι πολύ απαραίτητο. Δεν γνωρίζουμε πότε μπορεί να γίνει πόλεμος και αυτά είναι για την ασφάλειά μας. Ο πόλεμος είναι άγριος. Δεν τον έχουμε ζήσει και επομένως δεν είμαστε προετοιμασμένοι», λέει η Βου.

Αξιωματούχοι της Ταϊπέι επικαιροποιούν τη βάση δεδομένων των καθορισμένων καταφυγίων, τοποθετώντας σε μια εφαρμογή για κινητό τις πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία τους και διενεργούν εκστρατεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με αφίσες ώστε να διασφαλίσουν πως οι πολίτες θα γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο.

🇹🇼_||~🎦 #Taiwan’s preparing its citizens for ℹ’form it’s citizens where to seek shelter in case if #China attacks. #geopolitics pic.twitter.com/dsXhD97hB8 — A Deniz Engelhardt (@cover_up8d) August 2, 2022

Οι είσοδοι των καταφυγίων φέρουν μια κίτρινη ένδειξη, ένα χαρτί σχεδόν στο μέγεθος σελίδας A4, όπου αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να χωρέσουν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος στην υπηρεσία της Ταϊπέι, που είναι υπεύθυνη για τα καταφύγια, εξηγεί: «Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι αθώοι πολίτες δεν θα γίνουν στόχοι. Όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις κρίσεις. Χρειαζόμαστε τα καταφύγια για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης από τους κινέζους κομμουνιστές»

Τον περασμένο μήνα η Ταϊβάν πραγματοποίησε μια ευρεία άσκηση για ενδεχόμενο αεροπορικής επίθεσης σε όλη την έκτασή της, για πρώτη φορά μετά τη διακοπή που είχε προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού στις τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας.

Ανάμεσα στις οδηγίες που έλαβαν οι πολίτες για το ενδεχόμενο πυραυλικής επίθεσης ήταν να μεταβούν στους υπόγειους χώρους στάθμευσης των σπιτιών τους, καλύπτοντας τα μάτια και τα αυτιά τους με τα χέρια τους, αλλά έχοντας ανοιχτό το στόμα τους για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο από τα ωστικά κύματα.

Κάποιοι εκπρόσωποι του τομέα πολιτικής προστασίας υποστηρίζουν ότι απαιτούνται περισσότερα μέτρα.

Οι Αρχές είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να διατηρούν καθαρά τα καταφύγια και να τα έχουν ανοιχτά, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να τα εξοπλίζουν με προμήθειες, όπως τρόφιμα και νερό.

Ερευνητές στη βουλή έκαναν τον Ιούνιο έκκληση να εξοπλιστούν τα καταφύγια με προμήθειες έκτακτης ανάγκης.

Ο Βου Ένοκ, του κυβερνώντος Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος, λέει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ετοιμάσουν συσκευασίες επιβίωσης για να πάρουν μαζί τους όταν θα μεταβούν σε καταφύγιο.

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι τι παίρνει κάποιος μαζί του για να μπορεί να παραμείνει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», λέει ο Βου και αναφέρει ενδεικτικά ιατροφαρμακευτικό υλικό, ακόμη και εργαλεία για την κατασκευή αυτοσχέδιας τουαλέτας.