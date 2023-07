Στρατιωτικό πραξικόπημα στον Νίγηρα - Αντιδράσεις από τη Δύση

Δέκα αξιωματικοί του στρατού του Νίγηρα εμφανίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην κρατική τηλεόραση, ανακοίνωσαν πως ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, έκλεισαν τα σύνορα της χώρας της δυτικής Αφρικής κι επέβαλαν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας.

Διαβάζοντας τη γραπτή ανακοίνωση κάποιου «Εθνικού Συμβουλίου για τη Σωτηρία της Πατρίδας» (ΕΣΣΠ), ο συνταγματάρχης Αμαντού Αμπνταραμάν, πλαισιωμένος από άλλους εννέα στρατιωτικούς, ανέφερε: «Εμείς, οι δυνάμεις άμυνας και ασφαλείας, που ενωνόμαστε στο ΕΣΣΠ, αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στο καθεστώς» του προέδρου Μπαζούμ.

Πρόσθεσε πως «τα σύνορα της χώρας είναι κλειστά και κηρύσσεται απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας».

Το διάγγελμα

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο συνταγματάρχης Αμάντου Αμπντραμάνε, μαζί με εννέα άλλους ένστολους στρατιώτες πίσω του, είπε: «Εμείς, οι δυνάμεις άμυνας και ασφαλείας… αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος στο καθεστώς που γνωρίζετε. Αυτό ακολουθεί τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας και την κακή οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση».

Είπε επίσης ότι όλα τα θεσμικά όργανα της χώρας έχουν τεθεί σε αναστολή και ότι οι επικεφαλής των υπουργείων θα φροντίσουν για τις καθημερινές εργασίες.

«Ζητείται από όλους τους εξωτερικούς εταίρους να μην παρεμβαίνουν», συνέχισε. «Τα χερσαία και εναέρια σύνορα είναι κλειστά μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση».

