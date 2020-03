Στριμωγμένοι οι κάτοικοι του Λονδίνου στο μετρό - Αγνοούν τα μέτρα προστασίας

Απίστευτες είναι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το μετρό του Λονδίνου, καθώς όλα δείχνουν ότι οι πολίτες αυτής της πόλης αγνοούν τα μέτρα προστασίας για τη μη διάδοση του κορωνοϊού και την ασφάλεια που πρέπει να λαμβάνει ο καθένας για να προστατεύσει τον εαυτό του.

Οι χρήστες του διαδικτύου αναρωτιούνται εάν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει καθώς στις 07:00 το πρωί έχουν συγκεντρωθεί τόσοι πολλοί μέσα στο μετρό για να πάνε στις δουλειές τους.

London’s central line at 0700 THIS MORNING 🤷🏻‍♂️ via @sgfmann



Business as usual?



This is everyone’s failure, governments, TfL and every numpty who doesn’t need to be on that train



WHY ARE PEOPLE NOT LISTENING? pic.twitter.com/DWcSl5t7dZ