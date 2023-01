Τα ντοκουμέντα της ντροπής από τις καταστροφές των οπαδών του Μπολσονάρου στην Μπραζίλια

Η καταστροφική μανία των οπαδών του Ζαΐχ Μπολσονάρου και το χάος που επικράτησε στα κυβερνητικά κτήρια της Μπραζίλια κατά τη διάρκεια της εισβολής τους καταγράφηκε στα ερασιτεχνικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτά τα βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι οπαδοί του πρώην προέδρου της Βραζιλίας είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τίποτα όρθιο και να υπονομεύσουν με κάθε τρόπο την προεδρία του Ιγκνάσιο Λούλα Ντα Σίλβα την οποία δεν αποδέχονται.

The Planalto Palace, considered an architectural jewel by late Oscar Niemeyer and home to .@LulaOficial, is being destroyed by deranged Bolsonaro followers, mockingly known in #Brazil as “Bolsominions” pic.twitter.com/s9HZtnLM6S — Robert Valencia (@rvalentwit) January 8, 2023

Breaking: Supporters of #Bolsonaro broke through barriers & entered the Brazilian congress in Brasilia. Luiz #Lula da Silva, a left-wing politician who was previously imprisoned for corruption, was inaugurated last week after narrowly defeating Bolsonaro. pic.twitter.com/sVdu9Lo83u — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) January 8, 2023

🇧🇷 The residence of the President of Brazil is captured by protestors pic.twitter.com/O6W5yzcoL2 — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) January 9, 2023

There’s something psychologically terrifying about people wrapping themselves with Israeli flag.



Damn, Always there around fascists. #Brazil pic.twitter.com/IvH436AzHW — Abier (@abierkhatib) January 9, 2023

#Update: Just in - Other video footage's of Jair #Bolsonaro supporters getting injured after they clashed with police officers outside the National Congress building in #Brasilia, #Brazil. pic.twitter.com/crIgsAyuTQ — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 8, 2023

Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις

Η Ρωσία δήλωσε την Δευτέρα πως στηρίζει τον Βραζιλιάνο πρόεδρο και καταδίκασε τις ενέργειες των ταραχοποιών που εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια. «Καταδικάζουμε με τον πλέον ισχυρό τρόπο τις ενέργειες αυτών που προκάλεσαν τις ταραχές και στηρίζουμε πλήρως τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε ότι η Κίνα «αντιτίθεται σθεναρά στη βίαιη επίθεση» κατά κυβερνητικών κτιρίων στη Βραζιλία, στα οποία εισέβαλαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. «Η Κίνα παρακολουθεί με προσοχή και αντιτίθεται σθεναρά στη βίαιη επίθεση κατά των ομοσπονδιακών αρχών στη Βραζιλία στις 8 Ιανουαρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Γουάνγκ Γουενμπίν σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Το Πεκίνο «στηρίζει τα μέτρα που ελήφθησαν από τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση για να ηρεμήσει η κατάσταση, να αποκατασταθεί η κοινωνική τάξη και να προστατευθεί η εθνική σταθερότητα», πρόσθεσε. «Εκτιμούμε ότι, υπό την ηγεσία του προέδρου Λούλα, η Βραζιλία θα διατηρήσει την εθνική σταθερότητα και την κοινωνική ηρεμία», δήλωσε επίσης ο Γουάνγκ Γουενμπίν.