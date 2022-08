Ταϊλάνδη: 40 νεκροί από πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο

Σαράντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς η οποία ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην επαρχία Τσονμπουρί της Ταϊλάνδης, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Νωρίτερα, αξιωματικός της αστυνομίας έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 35 τραυματίες εξαιτίας της φωτιάς στο νυχτερινό κέντρο «Mountain B», στην περιοχή Σαταχίπ, που εκδηλώθηκε περί τη 01:00 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι Ταϊλανδοί υπήκοοι.

Club in Thailand caught fire last night, 13 people died trapped inside and over 40 with burns. 💔💔💔 pic.twitter.com/KfDhmsNEOq