Ταϊλάνδη: Εννέα νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν εξερράγησαν πυροτεχνήματα που φυλάσσονταν σε μια αποθήκη, στη νότια Ταϊλάνδη, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Τα πυροτεχνήματα εξερράγησαν και προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια παράνομη αποθήκη στην αγορά Μούνο της περιφέρειας Σου-νγκάι Κόλοκ, στη νότια επαρχία Ναρατιβάτ που συνορεύει με τη Μαλαισία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σανάν Πονγκάσορν.

«Έχουμε εννέα θανάτους προς το παρόν, αλλά ίσως υπάρχουν και άλλοι επειδή βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί», είπε.

Περίπου 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αλλά οι 106 από αυτούς πήραν εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τουλάχιστον 200 σπίτια σε μια ακτίνα εκατοντάδων μέτρων γύρω από την αποθήκη υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη. Περίπου 20-30 οικογένειες φιλοξενούνται προσωρινά σε καταφύγια.

«Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και η αστυνομία θα ερευνήσει εξονυχιστικά τα αίτια» πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

