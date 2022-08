Ταϊλάνδη: Επτά τραυματίες από πολλές βομβιστικές επιθέσεις και εμπρησμούς

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από μπαράζ εκρήξεων και πυρκαγιών που σημειώθηκαν την Τετάρτη τουλάχιστον 17 περιοχές στη νότια Ταϊλάνδη και οι οποίες δείχνουν, σύμφωνα με τις αρχές, να οφείλονται σε πολλαπλές συντονισμένες επιθέσεις.

Οι βομβιστικές επιθέσεις και οι εμπρησμοί, που σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα και είχαν στόχο παντοπωλεία και ένα πρατήριο αερίου σε τρεις επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας, προκάλεσαν τον ελαφρύ τραυματισμό τουλάχιστον 7 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν η αστυνομία και ο στρατός. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη γι' αυτές.

One Dead, 7 Injured from Bomb Blast in Southern ThailandA bomb blast at a rubber plantation has left one army ranger dead and 7 policemen and 2 civilians injured in southern Thailand. About 6.30am,https://t.co/iPAqYJSX9V pic.twitter.com/wsWndWSkt5