Ταϊλάνδη: Τοξικό νέφος έστειλε 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους στο νοσοκομείο

Στην Ταϊλάνδη, περίπου 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι παρουσίασαν προβλήματα υγείας που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις αρχές της χρονιάς, δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, ορισμένες περιοχές της οποίας ασφυκτιούν υπό ένα τοξικό νέφος.

Η κακή ποιότητα του αέρα ώθησε 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη από τον Ιανουάριο, με 184.465 εισαγωγές στο νοσοκομείο μόνον αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο Δρ Όπας Καρνκαουινπόνγκ, γραμματέας του υπουργείου Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, η Μπανγκόκ και η πόλη Τσιάνγκ Μάι, στο βόρειο τμήμα της χώρας, βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταξύ των πόλεων με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο.

Ο Δρ Όπας διευκρίνισε ότι τα αναπνευστικά προβλήματα, οι δερματίτιδες, οι φλεγμονές στα μάτια και ο πονόλαιμος βρίσκονταν μεταξύ των πιο συχνών αιτίων των ιατρικών επισκέψεων.

Οι υγειονομικές αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να χρησιμοποιεί μάσκες υψηλής ποιότητας N95 κατά της μόλυνσης του αέρα, να κλείνει τα παράθυρα και τις πόρτες, να περνάει τον λιγότερο δυνατό χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και να ασκείται σε εσωτερικούς χώρους.

"Σήμερα το νέφος είναι υπερβολικό. Βήχω τόσο πολύ", αναφέρει ένας χρήστης του διαδικτύου στο Facebook. "Πονάει ο λαιμός μου. Έκανα τεστ COVID, αλλά δεν ήταν αυτό. Καθώς βλέπω το επίπεδο της μόλυνσης, (λέω) ότι μπορεί να είναι αυτό".

Η τοξική "ομίχλη" συνδέεται με τον καπνό από τις δασικές πυρκαγιές και την καύση καλαμιών από τους αγρότες, σύμφωνα με ειδικούς, όπως επίσης και με τις εκπομπές των οχημάτων και της βιομηχανίας.

Η Ταϊλάνδη έχει πάνω από 70 εκατομμύρια κατοίκους και η κακή ποιότητα του αέρα έχει μετατραπεί σε φλέγον ζήτημα καθώς πλησιάζουν οι εκλογές της 14ης Μαΐου. Η απερχόμενη κυβέρνηση κατηγορείται για ανεπαρκή δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

