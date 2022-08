Ταϊλάνδη: Τους 20 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά σε μπαρ

Τους 20 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις αρχές του μήνα σε νυχτερινό κέντρο της πόλης Πατιάγια στην Ταϊλάνδη, μία από τις πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου στο Mountain B, νυχτερινό κέντρο κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Πατάγια, το οποίο βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ.

Those confirmed dead in the latest incident were people in their prime age with the youngest so far is 19-year-old girl, while the 12 others range from 20 to 35 years of age.



The ‘Mountain B’ pub/bar reportedly only had one point for exit/entry. https://t.co/52OtbBpGTm