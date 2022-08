Ταϊβάν: Γυμνάσια του Πυροβολικού με πραγματικά πυρά προσομοιώνουν την αντίδραση σε εισβολή της Κίνας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν άρχισαν την Τρίτη ασκήσεις του Πυροβολικού με πραγματικά πυρά προσομοιώνοντας την άμυνα της νήσου σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας, εν μέσω ευρείας κλίμακας κινεζικών στρατιωτικών γυμνασίων σε τομείς γύρω από αυτήν, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Ο Λόου Γουέι-τζιε, εκπρόσωπος της 8ης στρατιάς της Ταϊβάν, επιβεβαίωσε ότι οι ασκήσεις άρχισαν στην κομητεία Πινγκτούνγκ (νότια) μετά τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), με εκτοξεύσεις φωτοβολίδων και πυρά οβιδοβόλων. Επρόκειτο να ολοκληρωθούν στις 04:30 (ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.

#UPDATE Taiwan's military has held a live-fire artillery drill simulating a defence of the island against an attack after days of massive Chinese war games, an @AFP journalist at the site of the exercise sayshttps://t.co/oK30CyqreG pic.twitter.com/tPwFfFJkqe