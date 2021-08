Ταλιμπάν: Γράψαμε για άλλη μια φορά ιστορία

«Γράψαμε ιστορία», πανηγύρισε αξιωματούχος των Ταλιμπάν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν από το Αφγανιστάν έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου.

«Γράψαμε για άλλη μια φορά ιστορία. Τα είκοσι χρόνια κατοχής του Αφγανιστάν από τις ΗΠΑ και το NATO τέλειωσαν απόψε», ανέφερε μέσω Twitter ο Ανάς Χακάνι, στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος. «Είμαι πολύ ευτυχής έπειτα από είκοσι χρόνια τζιχάντ (σ.σ. ‘ιερού πολέμου’), θυσιών και δυσκολιών, που έχω την ικανοποίηση να βλέπω αυτές τις ιστορικές στιγμές».

We made history again.The 20-year long occupation of Afghanistan by the United States & NATO has ended tonight. I am very happy that after 20 years of jihad, sacrifices & hardships I have this pride to see these historic moments. I pray for the souls of all the martyrs of Jihad. pic.twitter.com/WrfzE26ErM