Τανζανία: Περισσότεροι από 1.800 άστεγοι από τις πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας

Περισσότεροι από 1.800 κάτοικοι της περιφέρειας Μιτουάρα έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο νότιο άκρο της Τανζανίας.

Ο περιφερειάρχης Άχμεντ Αμπάς ανέφερε χθες Σάββατο πως 528 νοικοκυριά πλημμύρισαν και περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι έμειναν άστεγοι μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ρουβούμα.

Οι τοπικές αρχές συγκεντρώνουν προμήθειες για την ανακούφιση των πλημμυροπαθών, ενώ οι άστεγοι έχουν καταφύγει προσωρινά σε σχολικά συγκροτήματα.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Μιτουάρα, οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες καλαμποκιού και πατάτας.

