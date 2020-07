Ταραχές σε υπαίθριο «πάρτι κορωνοϊού» στη Φρανκφούρτη - 5 τραυματίες αστυνομικοί, 39 συλλήψεις

Τριάντα εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αφού επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που προσπαθούσαν να σταματήσουν μια συμπλοκή κατά τη διάρκεια υπαίθριου πάρτι με τη συμμετοχή χιλιάδων νέων στο κέντρο της Φραγκφούρτης, ανακοίνωσε η αστυνομία της γερμανικής πόλης.

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις ταραχές που ξέσπασαν γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας δέχτηκαν «βροχή από μπουκάλια» όταν επιχείρησαν να παρέμβουν σε μια συμπλοκή περίπου 30 ανθρώπων στην πλατεία της Όπερας.

Η πλατεία αυτή έχει γίνει δημοφιλής τόπος υπαίθριων συγκεντρώσεων, τις οποίες τα γερμανικά μμε αποκαλούν «πάρτι κορωνοϊού». Τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα παραμένουν ακόμη κλειστά στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία.

Περίπου 3.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαροί, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Όπερας το βράδυ του Σαββάτου. Όμως την ώρα που ξεκίνησε η συμπλοκή ήταν παρόντες γύρω στους 500-800, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Φραγκφούρτης, τον Γκέρχαρντ Μπέρεσβιλ. Μια ομάδα αστυνομικών πλησίασε για να βοηθήσει έναν άνδρα που αιμορραγούσε και να σταματήσει τον καυγά, όμως το πλήθος τα έβαλε μαζί τους.

