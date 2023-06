Ταραχές στη Σενεγάλη: Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για 23 νεκρούς και ζητεί έρευνα

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε χθες Πέμπτη πως καταμέτρησε 23 νεκρούς στις ταραχές που συγκλόνισαν τη Σενεγάλη την περασμένη εβδομάδα, αριθμό ψηλότερο από τον απολογισμό των θυμάτων που έδωσαν οι αρχές, αξιώνοντας να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα.

Στη Σενεγάλη ξέσπασαν από την 1η ως την 3η Ιουνίου τα χειρότερα επεισόδια των τελευταίων ετών, μετά την καταδίκη του αντιπολιτευόμενου Ουσμάν Σονκό σε δυο χρόνια φυλάκιση για υπόθεση ηθών. Η απαγγελία της ετυμηγορίας πυροδότησε βίαιες ταραχές με 16 νεκρούς, κατά τις αρχές.

Η απόφαση της δικαιοσύνης σημαίνει πως τίθεται εκτός κούρσας ενόψει των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου του 2024 ο πολιτικός αυτός, δημοφιλής στη νεολαία και στους μη έχοντες.

Αφού πήρε 18 συνεντεύξεις, επαλήθευσε βίντεο, πιστοποιητικά θανάτου και ιατροδικαστικές εκθέσεις που διαπίστωσαν πως θύματα είχαν τραυματιστεί από σφαίρες, η Διεθνής Αμνηστία έδωσε πιο βαρύ απολογισμό, καταγγέλλοντας δυσανάλογη χρήση βίας και παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης.

«Είκοσι τρεις νεκροί, με βάση τους δικούς μας αριθμούς, ανάμεσά τους κάποιοι από σφαίρες, καταγράφτηκαν στη Ντακάρ και στη Ζιγκενσόρ» (νότια), ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση σε ανακοίνωσή της. Οι τρεις ήταν ανήλικοι, υπογράμμισε.

Filming in #thiaroye. In this suburb of #Dakar, #bachirousarr lost his life after been shot dead during the violent clashes of last week in #senegal. He was only 31. Stay tuned on @bbcnews for more. #FreeSenegal #sonko #sall pic.twitter.com/INz8szyslw