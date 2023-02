Ταραχές στη Βηρυτό - Πολίτες πυρπόλησαν τράπεζες

Μεγάλες ταραχές ξέσπασαν την Πέμπτη σε συνοικία της Βηρυτού, όταν δεκάδες Λιβανέζοι έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες και έκλεισαν δρόμους.

Στόχος των διαδηλωτών έγιναν τουλάχιστον έξι υποκαταστήματα τραπεζών. Η λιβανέζικη λίρα υποχώρησε σήμερα σε νέο χαμηλό στην ισοτιμία της με το δολάριο, δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης Depositors Outcry, που εκπροσωπεί καταθέτες τα χρήματα των οποίων παραμένουν εγκλωβισμένα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια οι τράπεζες της χώρας έχουν επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις. Λόγω του ότι δεν έχουν επίσημα νομοθετηθεί οι καταθέτες αναζητούν πρόσβαση στα χρήματά τους είτε με προσφυγές είτε δια της βίας.

In the face of a worsening economic crisis and the ongoing banking sector strike, protesters in Badaro, Beirut, stormed or set fire to at least 5 different banks or their ATMs.



Others took to burning tires in front of the house of chair of the Association of Banks, Salim Sfier. pic.twitter.com/l15Kc633Fd