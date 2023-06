Τεθωρακισμένα οχήματα κινητοποιεί η γαλλική χωροφυλακή

Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση έχει περιέλθει η γαλλική κυβέρνηση και προσωπικά ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τρίτη κατά σειρά νύχτα βίαιων επεισοδίων που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη τουλάχιστον 875 πολιτών. Σε όλη την χώρα πυρπολήθηκαν εμπορικά καταστήματα, καταστράφηκαν προσόψεις και βιτρίνες σε εμπορικά κέντρα πυρπολήθηκαν βαγόνια των τραμ και λεωφορεία ενώ οι διαδηλωτές εισέβαλλαν σε σχολεία και δημαρχεία. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από έλεγχο από την στιγμή που 2.000 οχήματα έχουν πυρποληθεί ενώ σημειώθηκαν 3.880 πυρκαγιές σε δημόσιες δομές. Συνολικά έχουν πυρποληθεί, καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές 492 κτήρια.

Η δολοφονία του νεαρού Ναχέλ, ηλικίας 17 ετών, με πατέρα από την Αλγερία και μητέρα από το Μαρόκο, τρίτη γενιά μετανάστη από αστυνομικό ξεσήκωσε τους νεαρούς σε όλη την Γαλλία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας που μέχρι στιγμής είναι αδύνατο να τιθασευτεί.

The current situation in France is more of a coup than what we saw with Wagner in Russia last week — but the Western MSM will never admit it. pic.twitter.com/pipS9Hco1W — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 30, 2023

Η γαλλική κυβέρνηση μετά από εισήγηση του Εμανουέλ Μακρόν κινητοποίησε την Πέμπτη 40.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες ενώ την Παρασκευή αποφασίστηκε η ανάπτυξη και διασπορά σε όλη την χώρα των ειδικών τεθωρακισμένων της χωροφυλακής προκειμένου όπως πιστεύεται στην προεδρία της δημοκρατίας να ελεγχθεί η κατάσταση.

Rioters in France burning down the largest public library in the city of Marseille. #FranceRiots pic.twitter.com/OMEUtTiy46 — Paul Golding (@GoldingBF) June 30, 2023

Ο Πρόεδρος Μακρόν ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από τις Βρυξέλλες ζήτησε να συνεργαστούν με το γαλλικό κράτος, προκειμένου να παρεμποδιστεί η δυνατότητα των νεαρών να αυτοοργανώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατηγόρησε τους γονείς για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Με λίγα λόγια ακόμη και στην δημοκρατική Γαλλία και την πόλη του φωτός η Ύπατη εξουσία κατέφυγε στα ίδια μέσα καταστολής στα οποία καταφεύγουν τα μη δημοκρατικά καθεστώτα όπως στην Κίνα και την Τουρκία.

No BJP

No RSS

No Bajrang dal



Still France is burning #FranceRiots pic.twitter.com/z4MQTmUT68 — Mohit Babu 🇮🇳 (@Mohit_ksr) June 30, 2023

Στην πρωτεύουσα της Ευρώπης το καθόλα φιλειρηνικό και ήρεμο Στρασβούργο που βρίσκεται σε μια περιοχή με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα της γαλλικής περιφέρειας, μια πόλη αστών, συνταξιούχων και φοιτητών, ξέσπασαν ταραχές με πρωτόγνωρη βία. Η κεντρική πλατεία Κλεμπέρ μετατράπηκε σε πεδίο μάχης και οι καπνοί υψώνονταν την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από το ευρύτερο μητροπολιτικό κέντρο.

🇫🇷 The second night of mass riots in France



" In Lille, Amiens, St. Etienne, Dijon... Strasbourg or Lyon, the same images are everywhere: burning cars, fireworks ," writes "Le Parisien".



▪️Demonstrators set fire to a house, a building of the local municipality, about 20… pic.twitter.com/yM6DZ6HDNt — Spriter Team (@SpriterTeam) June 29, 2023

Βίαιες συγκρούσεις στην πόλη της Ρεν στην Μασσαλία, στην Τουλούζη αλλά και στην Λυών. Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε όλη την περιφέρεια του Παρισίου με επίκεντρο της εξέγερσης την ιστορική Ναντέρ.



Η δολοφονία εν ψυχρώ και σύμφωνα με το κατηγορητήριο από πρόθεση του 17χρονου Ναχέλ από Γάλλο αστυνομικό σε απλό τροχονομικό έλεγχο ήταν άλλο ένα βίαιο επεισόδια στην αλυσίδα παρόμοιων συμβάντων που τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται εκθετικά. Η θεαματική άνοδος της ακροδεξιάς στο πολιτικό σκηνικό έχει απασφαλίσει τα βίαια ανακλαστικά του αστυνομικού προσωπικού της χώρας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το Σάββατο η κηδεία του 17χρονου

Η κηδεία του Ναχέλ, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο 17χρονος.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να περιβάλλουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο», είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

Oργή για την παρουσία Μακρόν σε συναυλία του Έλτον Τζον

Οργή έχουν προκαλέσει στη Γαλλία βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου που δείχνουν τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να παρακολουθεί την συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι την ώρα που μαίνονταν οι ταραχές στη χώρα.

Τα πλάνα από το βίντεο φαίνεται να είναι από το στάδιο Accor Arena του Παρισιού την Τετάρτη το βράδυ, τη δεύτερη νύχτα των ταραχών στη Γαλλία, όπως δημοσιεύει ο Independent.

The President of France, Emmanuel Macron stated today that the ongoing Riots have resulted in Worse Violence than the 2005 French Riots in which over 3,000 Civilians and Police were Injured and over 8,000 Cars were Destroyed; he further stated that Decisions will have to be made… pic.twitter.com/rd1NBRLCeC — OSINTdefender (@sentdefender) June 30, 2023

Yπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι 249 αξιωματικοί τραυματίστηκαν σε βίαιες αναταραχές που μαίνονται για τρίτη συνεχή νύχτα στη χώρα.