Τέξας: Δύο μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας

Δύο μετανάστες πέθαναν από θερμοπληξία μέσα σε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ άλλοι δέκα απεγκλωβίστηκαν ημιλιπόθυμοι και διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Τέξας.

Η αστυνομία έλαβε χθες Παρασκευή μια ανώνυμη τηλεφωνική κλήση για την ύπαρξη μεταναστών - που έχρηζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας - στη συγκεκριμένη εμπορική αμαξοστοιχία.

Συνοριοφύλακες ακινητοποίησαν το τρένο στα περίχωρα της κοινότητας Κνίπα, στο νότιο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας. Προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση ελικοπτέρων για τη διακομιδή των άτυχων μεταναστών σε νοσοκομείο, διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στον Αυτοκινητόδρομο 90.

#BREAKING: 15 undocumented immigrants found 'suffocating' in train car near Knippa, Texas, just east of Uvalde.



2 were pronounced dead and 10 are now hospitalized.



5 airlifted were airlifted to San Antonio area hospitals.



The Uvalde Police Department says that Highway 90… pic.twitter.com/v0VBo09mqp