Τέξας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο μακελάρης μπαίνει στο σχολείο

Ένα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, το οποίο δείχνει τον 18χρονο μακελάρη από το Τέξας την ώρα που μπαίνει στο σχολείο όπου και σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο οπτικοακουστικό υλικό φαίνεται ο δολοφόνος να φοράει μαύρα ρούχα και κουκούλα στο κεφάλι, κρατώντας ένα μεγάλο τουφέκι, καθώς τρέχει γρήγορα να εισέλθει στο δημοτικό σχολείο Robb.

This is a short clip of the suspected shooter! Robb Elementary School in Uvalde

14 students, one teacher killed in Texas elementary school shooting | Watch the full video 👉https://t.co/7uQnj2Fkht pic.twitter.com/hpy2UXffg9