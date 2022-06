Τέξας: Βρέθηκαν 46 πτώματα μεταναστών μέσα σε νταλίκα στο Σαν Αντόνιο

Σχεδόν 50 άνθρωποι, που πιστεύεται ότι ήταν παράτυποι μετανάστες, βρέθηκαν νεκροί χθες Δευτέρα μέσα στο ρυμουλκούμενο φορτηγού στο Σαν Αντόνιο, στην πολιτεία Τέξας (νότιες ΗΠΑ), ανέφεραν πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο KSAT του Σαν Αντόνιο μετέδωσε επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, τις οποίες απέφυγε να κατονομάσει, πως στο ρυμουλκούμενο βρέθηκαν τουλάχιστον 46 πτώματα.

Το όχημα ήταν σταθευμένο πλάι σε σιδηροτροχιές σε απομονωμένη περιοχή στα νότια όρια της πόλης, σύμφωνα με το KSAT.

Οι θερμοκρασίες στο Σαν Αντόνιο, περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, έφθαναν χθες τους 39,4° Κελσίου, με υψηλή υγρασία.

Fire dept says 46 migrants have died in the back of a trailer in San Antonio Texas.. On a hot day they were packed in without water. @France24_en pic.twitter.com/iBcF7OkdT9