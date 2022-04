Τελευταίες ώρες αντίστασης στη Μαριούπολη

Επιμέλεια: Αδάμ Αλεξόπουλος*

Το τελευταίο «μπρα ντε φερ» πριν την πτώση της Μαριούπολης δίνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι διπλωματικοί σύνδεσμοι των δύο χωρών, Ρωσίας και Ουκρανίας, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μαριούπολη. Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες πριν την αλλαγή της σημαίας στην πόλη, για τη διάσωση των χιλιάδων στρατιωτών, αλλά και αμάχων που παραμένουν εγκλωβισμένοι, από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Δημοκρατίας της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεμήνυσε ότι η αχανής εγκατάσταση της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη -ο τελευταίος θύλακας ουκρανικής αντίστασης σε αυτό το λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα- θα καταληφθεί εντός της ημέρας.

«Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, ή λίγο μετά, η Αζοφστάλ θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διαβεβαίωσε ο κ. Καντίροφ, που θεωρείται προστατευόμενος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με ηχητικό μήνυμά του το οποίο μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Δυνάμεις της Τσετσενίας συμμετέχουν σε αυτή που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου. Ο ίδιος ο Ραμζάν Καντίροφ, που κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι έχει υπό τις διαταγές του ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη, λέει πως βρίσκεται στην επικράτεια της Ουκρανίας, συμμετέχοντας με τους «καντιρόφτσι» του στην επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Έτοιμο για ειδικές συνομιλίες το Κίεβο με τη Ρωσία στη Μαριούπολη

Η Ουκρανία πρότεινε την Τετάρτη στη Ρωσία έναν «ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων» στη Μαριούπολη, για τη διάσωση «αμάχων και στρατιωτών», δήλωσαν δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές. Όπως δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαήλο Ποντολιάκ σε μήνυμά του στο Twitter, το Κίεβο είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει έναν «ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων» με τη Μόσχα στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης.

Ο Ποντολιάκ διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να είναι «πρόσωπο με πρόσωπο. Δύο προς δύο. Για να σωθούν τα παιδιά μας, (το τάγμα) Αζόφ, οι στρατιωτικοί, οι άμαχοι, τα παιδιά, οι ζωντανοί και οι τραυματίες», έγραψε ο διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε έτοιμοι να έρθουμε με τον Μιχαήλο Ποντολιάκ ανά πάσα στιγμή για αυτές τις διαπραγματεύσεις, μόλις λάβουμε επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Νταβίντ Αραχάμια στο Telegram.

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.