Τεράστια έκρηξη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco στη Τζέντα

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της παρασκευής 25 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρίας Aramco στην παραλιακή πόλη της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία.

Η αιτία της έκρηξης αλλά και η ακριβής ώρα της δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος της πόλης.

