Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στο μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Γερμανίας

Δραματικές είναι οι εικόνες από την τεράστια πυρκαγιά που φούντωσε στο θεματικό πάρκο «Europa-Park» της Γερμανίας το απόγευμα της Δευτέρας 19/6. Αν και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη μεγάλη αυτή φωτιά, πηγές ανέφεραν ότι προήλθε από μια αποθήκη προτού εξαπλωθεί στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

Το εν λόγω πάρκο το οποίο βρίσκεται στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, έχει χαρακτηριστεί ως η «Disneyland της Γερμανίας» και εγκαινιάστηκε το 1975. «Ακούσαμε δύο ή τρεις κρότους και μετά από αυτό, φάνηκε μια τεράστια φωτιά», δήλωσε στη Bild αυτόπτης μάρτυρας. Το Europa-Park ανέφερε πως υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σημειώνεται ότι στο πάρκο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και το 2018.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στο Europa-Park:

It's the #CastilloAlcazar hotel that's on fire at #Europaparkpic.twitter.com/F8K4JmxDPL