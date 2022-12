Τεράστια πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο της Μόσχας, οι αρχές υποπτεύονται εμπρησμό

Η ρωσική πυροσβεστική προσπαθεί να ελέγξει πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και μαίνεται σε χώρο με έκταση «7.000 τετραγωνικών μέτρων», τμήμα μεγάλου εμπορικού κέντρου σε προάστιο της Μόσχας, ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

⚡️ "Mega Khimki" Mall caught fire in Moscow, Russia.



Powerful explosions were heard, and fire spread over 300 square meters. Video from local social media.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/JshhkxNrV9