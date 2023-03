Τέσσερις Αμερικανοί απήχθησαν από ενόπλους στα σύνορα με το Μεξικό - Αμοιβή για τον εντοπισμό τους προσφέρει το FBI

Οι Μεξικανικές και οι Αμερικανικές αρχές συνεργάζονται για να εντοπίσουν τέσσερις Αμερικανούς οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση από ενόπλους στο βόρειο Μεξικό και απήχθησαν λίγη ώρα αφότου πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών.

Οι τέσσερις Αμερικανοί, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, επέβαιναν σε ένα λευκό μίνι βαν με πινακίδες της Βόρειας Καρολίνας όταν πέρασαν στο Ματαμόρος, στην Πολιτεία Ταμαουλίπας του Μεξικού, την περασμένη Παρασκευή, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών ώστε να ταυτοποιηθούν οι απαγωγείς.

