The Sun: Έτοιμος να αποχωρήσει από τις συνομιλίες του Brexit ο Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είναι έτοιμος να αποσυρθεί από τις συνομιλίες του Brexit εκτός κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσει να υποχωρήσει στα αιτήματά του, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.

«Σήμερα θα πει στην ΕΕ ότι "εκείνος δεν κάνει στροφές" καθώς δεσμεύεται να εμμείνει σταθερός έναντι των αιτημάτων της τελευταίας στιγμής για το Brexit από τη Γαλλία», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα. «Αλλά το Νο10 (το πρωθυπουργικό γραφείο) λέει ότι ο πρωθυπουργός θα σταματήσει, εάν η ΕΕ αρνηθεί να υποχωρήσει από τα εξωφρενικά της αιτήματα».

Η Sun δανείζεται μία φράση από ομιλία της πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ το 1980, η οποία εξελίχθηκε σε σύνθημα του Θατσερισμού. «Στροφές κάντε εσείς αν θέλετε. Η Κυρία δεν κάνει στροφές!» (You turn if you want to. The lady's not for turning).

Πηγή: ΑΠΕ