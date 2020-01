Τι έκανε ο Τραμπ όταν αμερικανικά drone σκότωναν τον Σουλεϊμανί

Σε δείπνο στον επονομαζόμενο Χειμερινό Λευκό Οίκο, Mar-a-Lago, μαζί με Αμερικανούς αξιωματούχους βρισκόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την επίθεση και δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, Κασέν Σολεϊμανί, στο Ιράκ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε Twitter και Instagram, την Παρασκευή, δείχνουν τον Αμερικανό πρόεδρο να στο ιστορικό εκείνο δείπνο, όπου φέρεται να απόλαυσε ρολό κιμά και παγωτό.

«Εχθές το βράδυ είχαμε ένα αξέχαστο και ιστορικό βράδυ στο Mar-a-Lago. Είμαι περήφανος για τον πρόεδρό μας που ανέλαβε αποφασιστική δράση», έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών, Κέβιν ΜακΚάρθι, που ανήρτησε τις φωτογραφίες, στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Last night was a memorable and historic evening at Mar-a-Lago—the Winter White House. Proud of our President for taking decisive action! 🇺🇸 pic.twitter.com/VjuChrZyOH