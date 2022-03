Τι σημαίνει το «Ζ» στα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα

Τέλη Φεβρουαρίου άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media εκατοντάδες ρωσικά στρατιωτικά οχήματ α με ζωγραφισμένο το λατινικό γράμμα «Ζ» μέσα σε ένα μεγάλο λευκό τετράγωνο. Ο Άρικ Τόλερ ήταν ο πρώτος ερευνητής που το εντόπισε μέσα από εικόνες και δήλωσε ότι πρώτη φορά βλέπει κάτι τέτοιο. Από τότε όλοι αναρωτιώνται τι μπορεί να σημαίνει.

Την απάντηση εν τέλει έδωσε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Novosti, που αναφέρει ότι εκτός από το «Ζ» υπάρχουν και άλλα γράμματα που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι για αντίστοιχες ομάδες στρατού, όπως το «Χ» και το «Ο».

Ο κατάλογος που δίνει η Novosti για τα γράμματα στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι εξής:

Ζ - Οι ένοπλες δυνάμεις τις Ρωσίας

Ζ μέσα σε τετράγωνο - Οι ένοπλες δυνάμεις από την Κριμαία

Ο - Ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας

V- Ρωσικό πολεμικό ναυτικό

X - Δυνάμεις που έρχονται από την Τσετσενία

Α - Ειδικές δυνάμεις

"Z" is a letter that Russian Military are putting on their vehicles departing to Ukraine. Some interpret "Z" as "Za pobedy" (for victory). Others - as "Zapad" (West). Anyway, this symbol invented just a few days ago became a symbol of new Russian ideology and national identity pic.twitter.com/iWuBPhhdEb