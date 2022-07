Σε ετοιμότητα οι ελληνικές αρχές λόγω του χάους στις διεθνείς αερομεταφορές - Γιατί η κατάσταση είναι καλύτερη στα ελληνικά αεροδρόμια;

Παρά το πρωτοφανές χάος που επικρατεί στα αεροδρόμια της Ευρώπης εν μέσω της τουριστικής σεζόν, οι γερμανικές εφημερίδες φαίνεται να εγκωμιάζουν τα ελληνικά αεροδρόμια. Ωστόσο, αξιόπιστες πηγές από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών υποστηρίζουν στο zougla.gr πως είναι ζήτημα χρόνου να δούμε το ίδιο σκηνικό να λαμβάνει χώρα και στα ελληνικά αεροδρόμια.

Το τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο των αερομεταφορών στην Ευρώπη το περιγράφει αποκαλυπτικό άρθρο του ΕURACTIV της 8ης Ιουλίου:

«Οι αεροπορικές υποδομές της Ευρώπης λυγίζουν υπό την πίεση της μαζικής επιστροφής στις πτήσεις αυτό το καλοκαίρι, φέρνοντας χάος στα αεροδρόμια, πολύ συχνές ιστορίες για χαμένες αποσκευές, χαμένες συνδέσεις και εγκλωβισμένους επιβάτες που περιμένουν επί ώρες για να μιλήσουν με το εκνευρισμένο προσωπικό.

Σε όλη την ήπειρο οι επίδοξοι ταξιδιώτες που θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο αντιμετωπίζουν ουρές έως και επτά ώρες για να περάσουν από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας, σοβαρές καθυστερήσεις στις ώρες αναχώρησης και αύξηση των ακυρωμένων πτήσεων.

Πίσω από την αναστάτωση κρύβεται η αποτυχία της αεροπορικής βιομηχανίας να προβλέψει την ταχεία ανάκαμψη της ταξιδιωτικής ζήτησης που προέκυψε από την σε όλο το μπλοκ χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών COVID.

Το ξέσπασμα της πανδημίας το 2020 είδε τα αεροπορικά ταξίδια να μπαίνουν στον πάγο, καθώς τα σύνορα έκλεισαν σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Τα επόμενα δύο χρόνια έμελλε να είναι τα πιο δύσκολα στην ιστορία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών, με τον αριθμό των επιβατών να μειώνεται.

Σε αυτή την πρωτοφανή περίοδο, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν: περίπου 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν στον τομέα παγκοσμίως.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου φέρεται να απέλυσε περίπου το ένα τέταρτο του προσωπικού του, ενώ όσοι παρέμειναν υφίστανται πάγωμα ή περικοπή μισθού. Για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές καθυστερήσεις που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού, ο Ιρλανδός υπουργός Μεταφορών Ίμον Ράιαν ανακοίνωσε ότι ο ιρλανδικός στρατός τίθεται σε ετοιμότητα από τα μέσα Αυγούστου μέχρι και σήμερα για να συνδράμει στην ασφάλεια του αεροδρομίου.

Η Ολλανδία αντιμετώπισε παρόμοια κατάσταση, καθώς το υπουργείο Άμυνας κλήθηκε από το αεροδρόμιο Schiphol να βοηθήσει. "Αυτή δεν ήταν μια ρεαλιστική επιλογή. Είναι γνωστό ότι η Άμυνα παλεύει με τις κενές θέσεις και ότι μια τέτοια υποστήριξη θα ήταν εις βάρος της δικής τους εκπαίδευσης και ετοιμότητας. Εκτός αυτού, όποιος δραστηριοποιείται στην ασφάλεια των αερομεταφορών πρέπει να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την εκπαίδευση", δήλωσε στο EURACTIV εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, "ο στρατός δεν θα υποστηρίξει τη Schiphol, καθώς η Schiphol είναι μια εμπορική εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και για τη στρατιωτική μας αστυνομία, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των ολλανδικών συνόρων. Η έλλειψη προσωπικού είναι πράγματι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Το πώς η Schiphol αντιμετωπίζει την κατάσταση είναι ένα ζήτημα για την ίδια τη Schiphol».

Τα γερμανικά υπουργεία δίστασαν επίσης αρχικά να εμπλακούν. "Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που επηρεάζονται είναι οι ίδιες υπεύθυνες για τις πολιτικές προσωπικού τους και τις συνέπειές τους", δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών.

"«Ωστόσο, δεδομένου ότι η έναρξη της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου σημαίνει πως η κατάσταση αυτή επηρεάζει πρωτίστως τους πολίτες, οι οποίοι, μετά τη μακρά φάση των σκληρών περιορισμών της πανδημίας, θέλουν τώρα επιτέλους να απολαύσουν και πάλι τις διακοπές τους, ο ομοσπονδιακός υπουργός δρ Φόλκερ Βίσσινγκ ανέλαβε την πρωτοβουλία να δρομολογήσει συγκεκριμένα μέτρα με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη βελτίωση της κατάστασης", πρόσθεσε.

Στην Πορτογαλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4 Ιουλίου) ότι το θερινό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα αεροδρόμια έχει ήδη εισέλθει σε ενισχύσεις "μέγιστης κατανομής" και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για πιθανές "αναγκαίες προσαρμογές". Το σχέδιό τους προβλέπει την αύξηση των πόρων και του προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει 55 επιπλέον επιθεωρητές από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων -25 στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας- και την εφαρμογή νέων τεχνολογικών και επιχειρησιακών λύσεων.

Στη Σλοβακία, "ολόκληρη η αεροπορική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου M.R. Štefánik, αισθάνεται την έλλειψη προσωπικού, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας ορισμένοι εργαζόμενοι άλλαξαν επάγγελμα χωρίς να επιστρέψουν μετά την υποχώρηση της κρίσης", δήλωσε εκπρόσωπος στη EURACTIV.

Οι προσλήψεις είναι αργές, με πολλούς εργαζομένους που είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν -από υπαλλήλους ασφαλείας μέχρι χειριστές εδάφους και πλήρωμα καμπίνας- να αρνούνται να επιστρέψουν, επικαλούμενοι χαμηλούς μισθούς, μη κοινωνικά ωράρια και κακές συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με τη Λίβια Σπέρα, γενική γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές.

"Οι άνθρωποι που έφυγαν από τον τομέα επειδή απολύθηκαν στο πρώτο ή στο δεύτερο κύμα του COVID αποφάσισαν να μην επιστρέψουν. Και ο λόγος για τον οποίο δεν επιστρέφουν είναι επειδή ο τομέας δεν παρέχει ελκυστικές συνθήκες", δήλωσε η Σπέρα στη EURACTIV.

Στη Γερμανία, θεωρούν ότι το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα. Εκπρόσωπος της Ver.di, του μεγαλύτερου συνδικάτου του τομέα των υπηρεσιών της Γερμανίας, δήλωσε ότι "αυτό που βιώνουν σήμερα οι επιβάτες δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της πανδημίας, αλλά είναι αυτοδημιούργητο λόγω του ληστρικού ανταγωνισμού των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους στα αεροδρόμια, των σχετικών πολέμων τιμών όταν πρόκειται για διαγωνισμούς και της νοοτροπίας να παίρνεις πάντα το φθηνότερο από τα φθηνότερα. Το σύνθημα "η τσιγκουνιά είναι cool" οδηγεί αιτιωδώς σε χάος και ακυρώσεις. Η τιμή των εισιτηρίων πρέπει, επομένως, να είναι εξίσου στο επίκεντρο της προσοχής των πολιτικών με το ζήτημα της παροχής υποδομών και το κοινωνικό ζήτημα του πώς οι επιβάτες μπορούν και θέλουν να αντέξουν οικονομικά τις πτήσεις στο μέλλον».

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες λύσεις, ζήτησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας σε όλες τις θέσεις εργασίας στις αερομεταφορές, ανατρέποντας "την πολιτική απορρύθμισης και απελευθέρωσης που εφαρμόζεται τα τελευταία 25-30 χρόνια" και σταματώντας την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Η απαίτηση από το προσωπικό να κάνει περισσότερα, συχνά με μειωμένο μισθό, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ένωση. Αυτές οι απεργίες έχουν επηρεάσει τους ταξιδιώτες, καθώς οι εργαζόμενοι σταματούν τις πτήσεις σε μια προσπάθεια για υψηλότερους μισθούς εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού.

Από την πλευρά της, η αεροπορική βιομηχανία κατηγόρησε εν μέρει τους πολιτικούς για το χάος, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεχυμένοι και διαρκώς μεταβαλλόμενοι περιορισμοί του COVID καθιστούσαν δύσκολο για τον τομέα να σχεδιάσει επαρκώς.

Ορισμένες χώρες, ωστόσο, προσαρμόστηκαν ταχύτερα. Η Φινλανδία άρχισε να βιώνει τις παρενέργειες της έλλειψης προσωπικού στις αρχές Ιουνίου και προσέλαβε περισσότερο προσωπικό και αναβάθμισε την τεχνολογία της. "Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για το αεροδρόμιο και τον έλεγχο ασφαλείας ξεκίνησε από νωρίς, και το προσωπικό προσλαμβάνεται επί του παρόντος ασταμάτητα", δήλωσε η Ούλα Λέτιγιεφ, διευθύντρια του αεροδρομίου του Ελσίνκι, της εταιρείας αεροδρομίων Finavia.

"Επιπλέον, στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι επενδύσαμε πρόσφατα σε ολοκαίνουργια, σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου ασφαλείας, η οποία μας επιτρέπει να εκτελούμε με διπλάσια αποτελεσματικότητα από ό,τι πριν την πανδημία", πρόσθεσε.

Η Γερμανία εργάζεται, επίσης, για την πρόσληψη περισσότερου προσωπικού. Η κυβέρνηση φέρεται να έχει συνάψει συμφωνία με μια τουρκική επιχείρηση επίγειου ελέγχου για να "δανειστεί" από αυτήν έως και 2.000 εργαζομένους για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

Ορισμένες χώρες δημιουργούν μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. "Στην Αυστρία, η εργασία μικρής διάρκειας επέτρεψε στο αεροδρόμιο της Βιέννης να γεφυρώσει τα χρόνια της κρίσης του κορωνοϊού με πολύ χαμηλή κίνηση χωρίς περικοπές θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, επηρεάζεται λιγότερο από άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από την έλλειψη προσωπικού και τις επιπτώσεις της", ανέφερε σε δήλωσή της η υφυπουργός Τουρισμού, Σουσάνε Κράους-Γουίνκλερ.

Ωστόσο, ακόμη και στη Βιέννη, η έλλειψη προσωπικού "λέει πολλά", όπως δήλωσε στη EURACTIV ο Χάνσγιοργκ Μίετκινγκ από την εταιρεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, όπου οι αριθμοί απασχόλησης του ομίλου Flighave Wien βρίσκονται σήμερα περίπου στο 70% των αριθμών του 2019».

Τι αναφέρει ο γερμανικός Τύπος

«Τα πράγματα πηγαίνουν κάπως καλύτερα στην Ελλάδα» ισχυρίζεται σε εκτενές ρεπορτάζ της η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, στο οποίο υπογραμμίζεται: «Επιβάτες αναφέρουν μόνο λίγα λεπτά αναμονής στους ελέγχους ασφαλείας και η παραλαβή αποσκευών λειτουργεί χωρίς καθυστερήσεις. "Μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην εναέρια και επιβατική κίνηση" λέει το Γραφείο Τύπου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Γίνεται ωστόσο αναφορά σε "φαινόμενο-ντόμινο στην ταξιδιωτική αλυσίδα που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα". Αυτό κυρίως σημαίνει καθυστερήσεις αφίξεων αεροπλάνων από άλλα επιβαρυμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια».

Στο δημοσίευμα εξηγεί πως «σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων ΑΙC, η Ελλάδα έχει γίνει πλέον η πρώτη χώρα που έχει επιστρέψει στα επίπεδα προ του 2019 σε ό,τι αφορά την εναέρια κυκλοφορία. Αυτό οφείλεται σε μια νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο υπό την πίεση της συμφόρησης στην εναέρια κίνηση το 2019. Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο δίνει μπόνους σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για όσο λιγότερες καθυστερήσεις υπάρχουν. Και λειτουργεί: Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα, βελτιώθηκε η ακρίβεια στις ώρες πτήσεων τον φετινό Ιούνιο κατά 70% σε σχέση με το 2019».

«Αργά η γρήγορα αυτή η κρίση θα αγγίξει και την Ελλάδα» - Τι δηλώνουν στο zougla.gr πηγές από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Πηγές από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών δήλωσαν πως το φαινόμενο που παρατηρείται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια είναι κάτι που αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί και στην Ελλάδα, αφού οι αεροπορικές εταιρείες αποτελούν μια διεθνή επιχείρηση και λόγω αυτού ακολουθεί μια αλυσιδωτή αντίδραση.

Εξήγησαν πως πρόκειται κατ' αρχήν για ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα που έχει προκύψει λόγω της μεγάλης ζήτησης και του μεγάλου «rebound» στην αεροπορική βιομηχανία. Αποτέλεσμα ήταν να μην είναι έτοιμος ο κλάδος να ανταποκριθεί μετά το μακρόχρονο lockdown. Η ίδια πηγή αναφέρει: «Η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την προσφορά, κι αυτό στα μεγάλα αεροδρόμια, τα οποία είναι αλληλοσυνδεόμενα, δημιούργησε ένα ντόμινο επιπτώσεων. Εκδηλώθηκε πιο έντονα στα μεγάλα αεροδρόμια, λόγω της ανάγκης διαχείρισης του τεράστιου αριθμού επιβατών, πτήσεων, αλλά και αποσκευών». Αποτέλεσμα ήταν πολλές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν εκατοντάδες πτήσεις την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς δυσκολεύονταν να συμβαδίσουν με την αύξηση του «demand».

Ειδικότερα, ο ίδιος αναλύει: «Την περίοδο της πανδημίας, ακριβώς επειδή ο τζίρος των εταιρειών έπεσε στο μηδέν, αναγκάστηκαν να μειώσουν το προσωπικό τους. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν γύρισαν πίσω εγκαίρως, ενώ η πρόσληψη νέων, επειδή απαιτεί πιστοποίηση αλλά και ένα εύλογο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης, αποδείχθηκε περισσότερο χρονοβόρα από τη ζήτηση, που ήταν ξαφνική».

«Στην Αθήνα υπάρχουν αντίστοιχες πιέσεις, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο και το παρακολουθούμε, καθώς διανύουμε τον πρώτο μήνα της θερινής περιόδου. Όλα τα ελληνικά αεροδρόμια δέχονται πιέσεις, αλλά το επίπεδο διαχείρισης είναι αρκετά καλό, το παρακολουθούν και βρίσκονται σε εγρήγορση» διαβεβαίωσε.

Στη συνέχεια είπε: «Εμείς σίγουρα είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ωστόσο, πρόκειται για ντόμινο και δεν γνωρίζουμε ακόμα τι έπεται. Όταν είσαι κομμάτι μιας αλυσίδας και ο κάθε κρίκος της αρχίζει να επηρεάζεται, π.χ. στη Γερμανία, στην Ισπανία κ.ο.κ., αυτό θα φτάσει και σε εσένα. Είναι αναπόφευκτο».

«Δεν έχουν παραλύσει τα ελληνικά αεροδρόμια, αλλά μπορεί να είναι και μια αισιοδοξία της στιγμής», καταλήγει.

Συνεχίζεται το χάος στις αερομεταφορές εξωτερικού

Το άνοιγμα που επιτέλους σημειώθηκε στις αερομεταφορές μετά από δύο χρόνια πανδημίας, φέρνοντας χαμόγελα στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα αυτοϋπονόμευσης από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες.

Πρώτον, διότι λόγω πανδημίας είχαν απολύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού τους και δεν έσπευσαν να το αντικαταστήσουν.

✈️ GRÈVE RYANAIR 24-25-26 JUIN !

✊ Le premier jour de la grève a débuté. Les équipages ont décidé de faire un arrêt suite aux agissements de la direction qui outrepasse les limites. Les travailleurs méritent le respect.

ℹ️ Les causes de la grève ici : https://t.co/2Jcz8izFij pic.twitter.com/kAH77sNH01 — CNE-GNC (@CNEGNC) June 24, 2022

Δεύτερον, διότι η απότομη και κλιμακούμενη αύξηση στα καύσιμα δεν αφήνει περιθώρια στις εταιρείες, οι οποίες ψάχνουν τρόπους να διασφαλίσουν πόρους για να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα. Το αποτέλεσμα είναι εφιαλτικό: Χωρίς προσωπικό, με αυξανόμενη ζήτηση, και μέσα στο κατακαλόκαιρο οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.

@dusairport @Duesseldorf @antenne @WDRaktuell Wie ist so etwas bei uns in Deutschland möglich?! Überall nur Koffer und keiner fühlt sich dafür verantwortlich??? Wann passiert hier endlich etwas? Müssen die Leute erst laut und gewaltsam werden? Aufstand? 🤬😡😤Armutszeugnis! 🤣 pic.twitter.com/OnolU5VPwp — Christian (@wntrbrgchrstn) July 1, 2022

Υπάρχει και ένα τρίτος λόγος: Όταν οι αεροπορικές εταιρείες απευθύνθηκαν σε πρώην απολυμένους εργαζομένους για να επανέλθουν στην εργασία τους, έπεσαν σε τοίχο. Το εργατικό δυναμικό των ευρωπαϊκών χωρών δεν ανταποκρίθηκε στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Σημάδι των καιρών.

Οι προβλέψεις σχετικά με την εξομάλυνση της κατάστασης είναι δυσοίωνες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Lufthansa AG, Κάρστεν Σποχρ, προειδοποίησε ότι πιθανότατα δεν θα επανέλθει η κανονικότητα μέχρι το τέλος του έτους.

Ισπανία: Εταιρεία χαμηλού κόστους ακυρώνει περίπου 50 πτήσεις εξαιτίας απεργίας του προσωπικού

Το άλμα του πληθωρισμού σε όλη την ήπειρο είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια εργαζόμενοι να παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, οδηγώντας τα εργατικά συνδικάτα να ζητούν υψηλότερες μισθολογικές αυξήσεις, που συχνά συνοδεύονταν από προκηρύξεις απεργιών.

Μέσα σε μία μέρα περισσότερες από 50 πτήσεις εταιρείας χαμηλού κόστους από και προς την Ισπανία ακυρώθηκαν και αρκετές εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν κατά τη διάρκεια απεργίας του προσωπικού καμπίνας της αεροπορικής εταιρείας.

Η απεργία πραγματοποιήθηκε την ώρα που τα ευρωπαϊκά σχολεία έκλειναν για καλοκαιρινές διακοπές, με το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές.

@Ryanair 11hrs in @MalagaAirport Flight cancelled & no flights until Weds. No help for anyone stranded for days at the airport just ‘claim here when you’ve booked something’ not even offering water for people queueing! Absolute disgrace! #Ryanair #ryanairstrike #shambles pic.twitter.com/oME403LBDR — Rachael (@rachparker_12) June 26, 2022

Τα πληρώματα καμπίνας της Ryanair και της EasyJet στην Ισπανία θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις το προσεχές διάστημα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από και προς τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης, του Αλικάντε, της Μάλαγα, της Σεβίλλης, της Πάλμα, της Βαλένθια, της Χιρόνα και της Ίμπιζα.

Εν τω μεταξύ, από σήμερα ξεκινούν κινητοποιήσεις και τα πληρώματα της ΕasyJet στην Ισπανία μετά τις απεργίες των συναδέλφων της της Ryanair στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, και στο Βέλγιο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε κεντρικά αεροδρόμια της Γαλλίας στο πικ της τουριστικής περιόδου

Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν εξαγγείλει εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Γαλλίας με κύριο αίτημά τους τις αυξήσεις στους μισθούς.

Εξαιτίας της απεργίας που προβλέπεται να διαρκέσει ως την Κυριακή και αφορούν και τον Όμιλο Αεροδρομίων του Παρισιού, αυτός κάλεσε τους επιβάτες να έρχονται «τρεις ώρες πριν από την προβλεπόμενη απογείωση για διεθνή πτήση και δύο ώρες για μια εσωτερική ή ευρωπαϊκή πτήση».

#France🇫🇷 " The Chaos "#Paris Charles De Gaulle airport..

The question who's doing this strike? Not the French police !

Why there's not many police border control staff ? https://t.co/OFc1tlIibx pic.twitter.com/yrmy5bSwmG — A. Dorbane (@AbdelDorbane) June 30, 2022

Απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα 1η Ιουλίου ως τις 4 του μήνα είχαν προκηρυχθεί επίσης στο αεροδρόμιο Μασσαλίας-Προβηγκίας, αλλά η διεύθυνσή του δεν προέβλεπε χθες ούτε ακυρώσεις ούτε καθυστερήσεις, καθώς το προσωπικό έχει επιταχθεί με νομαρχιακό διάταγμα.

Η Air France ανακοίνωσε ότι ακύρωσε περισσότερες από το 10% των πτήσεών της μικρών και μεσαίων αποστάσεων στο «Σαρλ ντε Γκωλ» και διατηρεί το πρόγραμμά της πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Η έλλειψη προσωπικού κύρια αιτία των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια της Βρετανίας

Στη Βρετανία τα αεροδρόμια έχουν διαταραχθεί σοβαρά εδώ και εβδομάδες, με μεγάλες ουρές και σειρές ακυρώσεων από την Easy jet, την British Airways, την Tui ή τη Wizz Air.

WELCOME BACK TO BIGGEST AIRPORT IN THE UK 🙃 #heathrowairport pic.twitter.com/dRsiTH7QGr — Seniha Uğurlu İnci (@ugurluseniha) June 28, 2022

Το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα περιορίσει τον αριθμό των καθημερινών πτήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για να αποφευχθεί περαιτέρω χάος.

Η Easyjet ανακοίνωσε, επίσης, την περασμένη Δευτέρα μείωση της μεταφορικής της ικανότητας αυτό το καλοκαίρι λόγω ελλείψεων προσωπικού, τόσο στα αεροδρόμια και στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας όσο και σε εταιρείες.

Απεργία προετοιμάζουν και οι εργαζόμενοι εδάφους της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου, που, όπως εκτιμά το Reuters, θα προκαλέσει τεράστια αύξηση στην πίεση των αεροδρομίων. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται λόγω της απόφασης της εταιρείας να μην αποσύρει τη μείωση 10% που υπέστησαν οι μισθοί του προσωπικού εδάφους λόγω της πανδημίας.

Το συνδικάτο εργαζομένων προειδοποίησε για ένα καλοκαίρι απεργιών.

Στο έλεος του χάους στα γερμανικά αεροδρόμια…

Μια πραγματική τραγωδία εξελίσσεται στα γερμανικά αεροδρόμια για όσους έχουν προγραμματίσει διακοπές τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα της DW.

Οι τουρίστες με τις οικογένειές τους και με βαλίτσες στο χέρι προσπαθούν το αυτονόητο: να φτάσουν στον τόπο των διακοπών τους έχοντας πληρώσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για αεροπορικά εισιτήρια. Αλλά δεν υπάρχει ικανό προσωπικό για να διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία μέχρι την πόρτα του αεροσκάφους. Κι αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί πολλοί δεν μπορούν να φτάσουν ούτε μέχρι εκεί.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες, μην μπορώντας να ανταποκριθούν στην αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω εποχής, ακυρώνουν πολλές πτήσεις. Τις προάλλες αίφνης η Lufthansa διάγραψε 2.200 από τις 80.000 πτήσεις από το πρόγραμμά της με επίκεντρο τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο, πτήσεις ανάμεσα σε γερμανικούς ή ευρωπαϊκούς προορισμούς, προσφέροντας εναλλακτικές πτήσεις ή σιδηροδρομικές συνδέσεις. Ίδια τύχη έχουν και όσοι έχουν κλείσει με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Το πρόβλημα είναι ότι λείπει προσωπικό. Λείπουν συγκεκριμένα 7.200 εργαζόμενοι, που φαίνεται ότι επειδή την περίοδο της πανδημίας δεν υπήρχε κίνηση στα αεροδρόμια, αναζήτησαν αλλού απασχόληση. Πώς όμως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και μάλιστα λίγο πριν μπει ο Ιούλιος; Τρεις καθ' ύλην αρμόδιοι υπουργοί συνενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρεθεί λύση, έστω εκ των ενόντων.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι υπουργοί Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ, Εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ και Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, παρουσίασαν ένα σχέδιο δράσης που στηρίζεται βασικά στην προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών για να συνδράμουν στο check in και στους τομείς ασφαλείας. Επιπλέον, θα συσταθεί διυπουργική ομάδα εργασίας για την εφαρμογή των μέτρων.

Η απασχόληση ξένων θα διευκολυνθεί με επίσπευση των διαδικασιών για την απόκτηση αδειών παραμονής και εργασίας. Η Νάνσι Φέζερ διευκρίνισε ότι, παρά τις πιεστικές συνθήκες, δεν πρόκειται να γίνουν συμβιβασμοί σε θέματα ασφαλείας και οι ξένοι εργαζόμενοι θα υποβληθούν στους ίδιους ελέγχους, όπως όλοι οι άλλοι. «Η κυβέρνηση θέλει να επιταχύνει τη γραφειοκρατία και όλες τις διαδικασίες που θα χρειαστούν» είπε από την πλευρά του ο Χουμπέρτους Χάιλ.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχολούνται απευθείας από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Αιτήματα του κλάδου για μίσθωση μέσω άλλων εταιρειών δεν θα ικανοποιηθούν. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και να μη ζουν σαν τους ανθρώπους των… σπηλαίων. «Η γερμανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα κοινωνικό ντάμπινγκ» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εργασίας.