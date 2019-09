Τίφανι Τραμπ: Προεδρικό αποπαίδι ή θύμα του ονόματός της;

Φέρει το βάρος του ονόματός της που φαίνεται να την έχει στιγματίσει. Από την άλλη, το σωματικό της βάρος είναι αυτό που την έφερε τις τελευταίες ημέρες για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο.

Η Τίφανι Τραμπ είναι η κόρη του αμερικανού προέδρου, την οποία απέκτησε με την δεύτερη σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς, που μετά το διαζύγιό τους, την μεγάλωσε μόνη της.

Μια ακόμη παραίτηση συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ--αυτή τη φορά της 28χρονης προσωπικής του βοηθού Μαντλίν Γουέστερχαουτ--έφερε και πάλι στη δημοσιότητα την Τίφανι. Η Γουέστερχαουτ υποχρεώθηκε σε παραίτηση επειδή φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος δεν θέλει να εμφανίζεται σε φωτογραφίες με την Τίφανι γιατί την θεωρεί χοντρή.

Σύμφωνα με την Sun, η Γουέστερχαουτ έκανε τα σχόλια αυτά off-the-record, στις 17 Αυγούστου, στη διάρκεια ενός δείπνου. Λέγεται μάλιστα ότι είχε πει ακόμη ότι ο Τραμπ "δεν θα μπορούσε ούτε να ξεχωρίσει την Τίφανι μέσα στο πλήθος".

Ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε τα σχόλιά της "απολύτως ψευδή" όμως η 25χρονη Τίφανι εύλογα πληγώθηκε και "απάντησε" ανεβάζοντας στον λογαριασμό της στο Instagram ένα ποίημα του Ρουμί, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος Πέρσης ποιητής, σουφιστής και μυστικιστής: "Μελέτησέ με όσο θέλεις, δεν θα με μάθεις ποτέ. Γιατί διαφέρω με εκατό τρόπους από αυτό που εσύ βλέπεις σε εμένα. Βάλε τον εαυτό σου πίσω από τα μάτια μου και δες με όπως εγώ με βλέπω. Γιατί έχω επιλέξει να μένω σε ένα μέρος που δεν μπορείς να δεις".

Την ίδια εκείνη ημέρα ο πατέρας της έλεγε στους δημοσιογράφους "Αγαπώ την Τίφανι. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και μελετά σκληρά".

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη η Τίφανι σπούδασε Κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και είναι τελειόφοιτος Νομικής στο πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

Ως μοναχοπαίδι που μεγάλωσε μόνη με την μητέρα της, η Τίφανι δεν περνούσε πολύ χρόνο με τον πατέρα της. Τα μέσα ενημέρωσης μάλιστα επισήμαιναν πάντα ότι ο Τραμπ μιλάει για την Ιβάνκα-- την άλλη κόρη του από την πρώτη του σύζυγο Ιβάνα--πολύ περισσότερο από ό,τι για την Τίφανι. Έγραψαν μάλιστα ότι η σχέση της με τον πατέρα της ήταν τεταμένη παρότι η ίδια η Τίφανι έλεγε πάντα "ότι ήταν με το μέρος του". "Ήταν πάντα ο πιο αστείος και τρυφερός πατέρας", δήλωνε εκείνη στο περιοδικό People.

Τραγουδίστρια, μοντέλο ή κοσμική;

Το 2014, η Τίφανι κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, το "Like a Bird", και δήλωνε σε συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι πιθανόν να ακολουθούσε την καριέρα της τραγουδίστριας. Το οποίο τελικά δεν έκανε και προς στιγμήν φάνηκε να την κερδίζει ο χώρος της μόδας.

Βρέθηκε εκπαιδευόμενη σε έναν χώρο που σχεδόν όλα τα κορίτσια του πλανήτη θα ονειρεύονταν να βρεθούν, στο διασημότερο περιοδικό μόδας Vogue. Όμως ο χώρος αυτός είναι δύσκολος και χρειάζεται να έχει κάποιος "πλάτες". Εκεί η Τίφανι ήταν τυχερή γιατί είχε την βοήθεια του κατάλληλου ανθρώπου και αυτός δεν ήταν ο πατέρας της, αλλά η ετεροθαλής αδελφή της Ιβάνκα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Ιβάνκα εξήρε την σκληρή δουλειά της μικρής αδελφής της. "Πήγαινε κάθε μέρα στη δουλειά στις 5:30 πμ και έφθανε ακόμη και να γευματίζει με την Άννα Γουίντουρ", έλεγε. Το 2016, η Τίφανι δοκίμασε την τύχη της στον χώρο της μόδας και συμμετείχε στην επίδειξη του Άντριου Γουόρεν στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Με περισσότερους από 200.000 ακολούθους στο Instagram, η Τίφανι απασχολεί συχνά τη δημοσιότητα με την προσωπική της ζωή και τις κοσμικές της εμφανίσεις. Πέρυσι κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της να χορεύει στο πάρτυ γενεθλίων της φορώντας δεκάποντα τακούνια και μονάχα ένα λευκό σακάκι.

Ακόμη συχνότερες είναι οι φωτογραφίες της από τον αγαπημένο προορισμό της για τις καλοκαιρινές διακοπές, την Μύκονο.

Τα δύο τελευταία καλοκαίρια πέρασε τις διακοπές της στην Μύκονο με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, τον Λιβανέζο Μάικλ Μπουλός, με τον οποίο μάλιστα γνωρίστηκαν στο ελληνικό νησί και συγκεκριμένα στο κλαμπ της Λίντσεϊ Λόχαν.

Το ζευγάρι με φίλους τους διέμεινε στον Ορνό και από εκεί πήγαιναν στην παραλία του Πλατύ Γιαλού όπου επιβιβάζονταν σε φουσκωτό συνοδευόμενοι από άνδρες της προσωπικής τους ασφαλείας.

Ο Μάικλ έχει γεννηθεί στο Λάγκος της Νιγηρίας και είναι κληρονόμος μιας νιγηριανής πολυεθνικής και γιος του πολυεκατομμυριούχου Λιβανέζου Μασάντ Μπουλός. Αρχικά ζούσε στη Νιγηρία και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να σπουδάσει, αλλά επισκέπτεται συχνά τον Λίβανο τα καλοκαίρια μαζί με την οικογένειά του.

Η Τίφανι είναι εγγεγραμμένο μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 λέγεται ότι ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα της και με άλλα μέλη της οικογένειας Τραμπ. Το 2017 είχε εμφανιστεί στην ορκωμοσία του πατέρα της με τον τότε σύντροφό της Ρος Μεκάνιν, ο πατέρας του οποίου είναι μέλος των Δημοκρατικών.

Το ζευγάρι αργότερα χώρισε, αλλά η Τίφανι φάνηκε να αντιτίθεται σε κάποιες από τις πολιτικές θέσεις του πατέρα της. Το 2018 γιόρτασε δημοσίως με τους φίλους της τον Μήνα Υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στις ΗΠΑ, παρότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν αναγνωρίζει τους εορτασμούς αυτούς. Σε αντίθεση μάλιστα με τις θέσεις των Ρεπουμπλικανών, η νεαρή Τραμπ έχει επίσης δείξει την υποστήριξή της προς τον έλεγχο της οπλοκατοχής κάνοντας like σε αναρτήσεις κατά της οπλοχρησίας στο Instagram.

