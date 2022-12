Τυφλός ρεπόρτερ του BBC ακινητοποίησε κλέφτη, και επανέκτησε το κινητό που του είχε αρπάξει

«Η ανθρώπινη θέληση είναι ικανή να κινήσει ακόμη και βουνά», αναφέρει σοφά ο λαός. Την παραπάνω ρήση απέδειξε στην πράξη, ένας τυφλός ρεπόρτερ του BBC, ο Σον Ντίλεϊ, ο οποίος κατάφερε να σταματήσει τον κλέφτη που του άρπαξε το κινητό του τηλέφωνο και να το πάρει πίσω.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Guardian, το περιστατικό έλαβε χώρα στο Λονδίνο, λίγο πριν τις 06:00 τα χαράματα τοπική ώρα της Τρίτης, ενώ ο Σον Ντίλεϊ έκανε διάλειμμα από τη νυχτερινή του βάρδια.

Τότε ένα άτομο που επέβαινε σε ποδήλατο, άρπαξε το τηλέφωνο του τυφλού ρεπόρτερ κοντά στα κεντρικά του BBC στην οδό Μπολσόβερ στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο ο Ντίλεϊ που αντιλήφθηκε την παρουσία του επίδοξου κλέφτη δίπλα του κατάφερε να πηδήξει προς το μέρος του και να πιάσει τα χέρια του, παίρνοντας πίσω το iPhone του και καλώντας με τη βοήθεια του φωνητικού βοηθού της συσκευής την αστυνομία.

Όσο ο τυφλός δημοσιογράφος περίμενε τους αστυνομικούς, ένα άλλο άτομο έφθασε στο σημείο και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. Στο μεταξύ ο Ντίλεϊ είπε στον επίδοξο κλέφτη ότι θα τον άφηνε, εφόσον έφευγε αμέσως, όπως και συνέβη.

So everyone is clear, my phone was snatched from me. It was taken from my possession, and the robber made off. The robbery was complete. I gave immediate chase. And recovered it after the robbery. And attempted robbery would be one where the item has not been taken. https://t.co/PiT2kSaMq5