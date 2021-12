Time: «Πρόσωπο της Χρονιάς» ο Έλον Μασκ

Τον ιδρυτή της Tesla Έλον Μασκ επέλεξε το περιοδικό Time για τον τίτλο του «Προσώπου της Χρονιάς» που φεύγει.

Το 2021 ήταν η χρονιά που ο Μασκ έκανε σχεδόν τα πάντα. Ξεπέρασε τον Τζεφ Μπέζος της Amazon στην κούρσα του διαστήματος και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

«Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν έχει σπίτι και πρόσφατα άρχισε να ξεπουλάει την περιουσία του. Ρίχνει δορυφόρους σε τροχιά και τιθασεύει τον ήλιο. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο που ο ίδιος δημιούργησε και δεν χρησιμοποιεί βενζίνη – μετά βίας χρειάζεται οδηγό. Με μια κίνηση του δακτύλου του, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται στα ύψη ή πέφτει. Ένας στρατός πιστών κρέμεται από κάθε του ρήση. Ονειρεύεται τον Άρη καθώς «ιππεύει» στη Γη, αρρενωπός και ακατάβλητος» αναφέρει το Time στον πρόλογο του.

Περιγράφοντας τον Μασκ το Time γράφει τα εξής: «Αυτός είναι ο άνθρωπος που φιλοδοξεί να σώσει τον πλανήτη μας και να μας βρει έναν νέο να κατοικήσουμε: κλόουν, ιδιοφυΐα, τσιτωμένος, οραματιστής, βιομήχανος, σόουμαν, κάθαρμα, ένα τρελό υβρίδιο των Τόμας Έντισον, Π.Τ. Μπάρνουμ, Άντριου Καρνέγκι, και του Doctor Manhattan των Watchmen, του θεούς με το γαλάζιο δέρμα που εφευρίσκει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μετακομίζει στον Άρη. Η νεοφυής εταιρεία πυραύλων του, η SpaceX, ξεπέρασε την Boeing και τους υπόλοιπους και έχει κάνει δικό της το διαστημικό μέλλον της Αμερικής. Η εταιρεία αυτοκινήτων του, η Tesla, ελέγχει τα δύο τρίτα της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, μιας αγοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην οποία πρωτοπόρησε, και αποτιμάται στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό έκανε τον Μασκ, με περιουσία άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον πλουσιότερο ιδιώτη πολίτη στην ιστορία, τουλάχιστον στη θεωρία. Είναι “παίκτης” στους τομείς της ρομποτικής, της ηλιακής ενέργειας, των κρυπτονομισμάτων, του κλίματος, των ηλεκτρονικών εμφυτευμάτων εγκεφάλου για να αποτρέψει την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης και των υπόγειων σηράγγων για τη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων με υπερταχύτητες. Κυριαρχεί στη Wall Street: "Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα χρηματοοικονομικά τώρα είναι ότι τα πράγματα είναι πολύτιμα όχι με βάση τις ταμειακές ροές τους αλλά με βάση την εγγύτητά τους στον Έλον Μασκ", έγραψε ο αρθρογράφος του Bloomberg Matt Levine τον Φεβρουάριο».

Παρά την αμύθητη περιουσία του, Ο Έλον Μάσκ δεν έχει ούτε ένα ακίνητο, επιθυμεί να τα παρατήσει όλα και να γίνει influencer, οδηγεί αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται καύσιμα και ονειρεύεται να φύγει από τον πλανήτη Γη για να μεταναστεύσει στον Άρη.

Οι σημαντικότερες επιχειρηματικές επιτυχίες του μέσα στο 2021 ήταν το αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας με τη NASA που κέρδισε τον Απρίλιο για τη μεταφορά Αμερικανών αστροναυτών στο φεγγάρι, την πρώτη από 1972 και το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την εταιρεία ενοικιάσεων Hertz για την πώληση 100.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, τον Νοέμβριο πούλησε το 10% των μετοχών του της Tesla για να πληρώσει τους φόρους που προτίθεται να του επιβάλλει το αμερικανικό δημόσιο.

