Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κατήγγειλε μέσω Twitter ότι ο δήμαρχος της Ντνιπρορούντνε, Γεβέν Ματβέγιε, έχει επίσης απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY