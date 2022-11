Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά η Ουκρανία

Η Ουκρανία θα ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συζητηθούν οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον υποδομών παραγωγής ενέργειας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η δολοφονία πολιτών και η καταστροφή πολιτικών υποδομών είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Η Ουκρανία θα εξακολουθήσει να ζητάει μια αποφασιστική απάντηση από τον κόσμο σε αυτά τα εγκλήματα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.