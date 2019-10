Την τακτική του χάους επέλεξε ο Ερντογάν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία μετά την κατάρρευση όλων των λεπτών ισορροπιών λόγω της τουρκικής εισβολής, η οποία άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

Από την Κυριακή το απόγευμα διαφάνηκε με στοιχεία πλέον πως ο τουρκικός στρατός με τους μισθοφόρους συμμάχους του, του επονομαζόμενου Επαναστατικού Στρατού της Συρίας, κατάφερε να καταλάβει και να ελέγξει τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος του αστικού ιστού των δύο συνοριακών πόλεων Ρας αλ Αΐν και Τελ Αμπιάντ. Η ηγεσία των Κούρδων της Συρίας δεν είχε άλλη επιλογή. Έτσι αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα ανακοινώθηκε επίσημα από τους Κούρδους και από τη Δαμασκό πως τα στρατεύματα του προέδρου Άσαντ από τούδε και στο εξής θα σπεύσουν να προστατεύσουν τις κουρδικές περιοχές.

Με λίγα λόγια, το χάος ολοκληρώνεται, αφού μέσα στις ανακοινώσεις περιλαμβάνεται και η λεπτομέρεια πως στρατεύματα της Συρίας θα προωθηθούν προς τις συνοριακές πόλεις που είτε πολιορκούνται είτε έχουν καταληφθεί από τους Τούρκους. Ο εκπρόσωπος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων αμέσως απάντησε πως υφίσταται πλέον το βάσιμο ενδεχόμενο να υπάρξει άμεση πολεμική εμπλοκή μεταξύ του τουρκικού στρατού και των δυνάμεων του προέδρου Άσαντ. Ωστόσο, σε μία τέτοια περίπτωση το ερώτημα είναι πώς θα συμπεριφερθεί ο ρωσικός παράγων που στηρίζει το καθεστώς της Δαμασκού.

Κορωνίδα στη χαοτική εξέλιξη η ανακοίνωση των Αμερικανών πως σπεύδουν να αποχωρήσουν από όλες τις θέσεις τους στη βόρεια Συρία ανατολικά και δυτικά του Ευφράτη λόγω δραματικού κενού ασφαλείας. Επιπροσθέτως, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 140.000 άμαχοι εκτοπίστηκαν και πως η ανθρωπιστική καταστροφή μπορεί να εξελιχθεί σε εκτοπισμό περίπου μισού εκατομμυρίου Σύρων αμάχων μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει απλώς πως στη βόρειο Συρία εξελίσσεται οργανωμένα και μεθοδικά διαδικασία εθνοκάθαρσης από τον τουρκικό στρατό και τους συμμάχους του κατά του κουρδικού στοιχείου της περιοχής.

Απέδρασαν τζιχαντιστές

Την ίδια ώρα, η κουρδική διοίκηση στα βόρεια της Συρίας δήλωσε την Κυριακή ότι 785 ξένοι που σχετίζονται με το Ισλαμικό Κράτος κατάφεραν να δραπετεύσουν από ένα στρατόπεδο στο οποίο και κρατούνταν, μετά τους βομβαρδισμούς που δέχθηκε το στρατόπεδο από τις τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Κάνοντας ουσιαστική αναφορά στους αντάρτες της Συρίας που υποστηρίζονται από τον τουρκικό στρατό, η κουρδική διοίκηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «μισθοφόροι» επιτέθηκαν κατά της φρουράς του στρατοπέδου όπου κρατούνταν «στοιχεία του Ισλαμικού Κράτους» και άνοιξαν τις πύλες.

Σοκ από τις σκηνές με τις εκτελέσεις αμάχων

Παράλληλα, παγκόσμια κατακραυγή προκαλούν τα βίντεο με τις ψυχρές εκτελέσεις αμάχων Κούρδων από αντάρτες-συμμάχους των τουρκικών δυνάμεων. Σε διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, φαίνονται να σκοτώνουν εν ψυχρώ άμαχους Κούρδους, με κάποιους μάλιστα να συνεχίζουν να τους πυροβολούν ενώ είναι ήδη νεκροί και να φωνάζουν «ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

Παράλληλα, ο αριθμός των άμαχων νεκρών από τις τουρκικές επιθέσεις ολοένα και αυξάνεται. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χθες μόνο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 26 άμαχοι από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των συμμάχων τους. Ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχει η πληροφορία πως είναι και ένας δημοσιογράφος στη Ρας αλ Αΐν. Μάλιστα, συνάδελφός του «έπιασε» με την κάμερα τη στιγμή που οβίδα έσκασε κοντά στο σημείο όπου τραβούσε πλάνα, τρέχοντας να προφυλαχθεί.

