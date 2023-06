Titan: Hχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της έκρηξης

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ηχητικό ντοκουμέντο της έκρηξης του υποβρύχιου Titan που βυθίστηκε στον Ατλαντικό, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρασύροντας στον θάνατο πέντε ανθρώπους.

Ο πρώτος μεγάλος ήχος είναι η κύρια έκρηξη και οι επόμενοι ο «αντίλαλος» που μεταφέρεται στον βυθό.

The Navy caught the audio of the Titan exploding. Chilling. pic.twitter.com/1jzUL9QO1m

Αντικείμενα που πιστεύεται ότι είναι ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν στα συντρίμμια

Αντικείμενα που πιστεύεται ότι είναι «ανθρώπινα λείψανα» εντοπίστηκαν μεταξύ των συντριμμιών του βαθυσκάφους που εξαφανίστηκε με πέντε επιβάτες στον βόρειο Ατλαντικό κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το λιμενικό των ΗΠΑ.

Αμερικανοί ιατροδικαστές «θα διεξάγουν επίσημη ανάλυση των φερόμενων ως ανθρώπινων λειψάνων τα οποία συλλέχθηκαν με προσοχή (…) στο σημείο του δυστυχήματος», επεσήμανε η ανακοίνωση του λιμενικού.

Η ανάλυση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν αναμένεται ότι θα προσφέρει «κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση των αιτιών της τραγωδίας αυτής», δήλωσε ο Τζέισον Νιούμπαουερ επικεφαλής των ερευνών του λιμενικού.

Το Titan, ένα μικρό βαθυσκάφος μήκους περίπου 6,5 μέτρων το οποίο διαχειριζόταν ιδιωτική εταιρεία, καταδύθηκε στις 18 Ιουνίου με σκοπό να φτάσει στο ναυάγιο του Τιτανικού, σε βάθος περίπου 4 χιλιομέτρων, και αναμενόταν να αναδυθεί επτά ώρες αργότερα. Ωστόσο η επαφή μαζί του χάθηκε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο Polar Prince.

Έπειτα από μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, έγινε γνωστό ότι το βαθυσκάφος υπέστη «καταστροφική ενδόρρηξη» λίγη ώρα μετά την κατάδυσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι πέντε επιβαίνοντες σε αυτό.

Τα συντρίμμια του Titan, που βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ναυάγιο του Τιτανικού, μεταφέρθηκαν χθες στην ξηρά, στο Σεντ Τζονς της Νέας Γης του Καναδά. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν με πλοίο του αμερικανικού λιμενικού σε λιμάνι των ΗΠΑ για να υποβληθούν σε ανάλυση στο πλαίσιο της επίσημης έρευνας που έχουν ξεκινήσει οι αμερικανικές αρχές για το περιστατικό.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το Canadian Broadcast Corp δείχνει κάτι που μοιάζει να είναι το ρύγχος του βαθυσκάφους και άλλα κομμάτια του τυλιγμένα σε μια λευκή λινάτσα να αναδύονται από τη θάλασσα με τη βοήθεια γερανού και να τοποθετούνται στο κατάστρωμα του πλοίου Horizon Arctic.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ένα κομμάτι από το κύτος του Titan και μηχανήματα με καλώδια που κρέμονται να μεταφέρονται από το πλοίο στο λιμάνι.

The wreckage of the "Titan" bathyscaphe was unloaded from the Horizon Arctic vessel at the Canadian Coast Guard pier. pic.twitter.com/vjy31JKCUZ