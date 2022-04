Το 9,2% του Twitter εξαγόρασε ο Ίλον Μασκ

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc, Ίλον Μασκ, ανάρτησε την Τρίτη μια δημοσκόπηση στο Twitter ρωτώντας τους χρήστες, αν επιθυμούν ένα πλήκτρο για την επεξεργασία (edit) περιεχομένου στο αναφερόμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσκόπηση αυτή ενεργοποιήθηκε μετά την αποκάλυψη από τον Μασκ για την αγορά ποσοστού 9,2% του Twitter που έγινε την Τρίτη.

Με την κίνηση αυτή, ο ίδιος έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter.

«Επιθυμείτε ένα πλήκτρο επεξεργασίας;» ρώτησε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Απαντώντας στην ανάρτηση του Μασκ, ο εκτελεστικός διευθυντής του Twitter Παράγκ Αγκραουάλ ανέφερε σε ανάρτησή του στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συνέπειες από τη δημοσκόπηση αυτή θα είναι σημαντικές. «Παρακαλώ ψηφίστε προσεκτικά», τόνισε ο ίδιος.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Την 1η Απριλίου το Twitter ανήρτησε ένα μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του, ανακοινώνοντας ότι εργάζεται για τη «λειτουργία επεξεργασίας» που περιμένουν εδώ και πολύ καιρό οι χρήστες του. Σε ερώτηση για το αν η ανάρτησή της αυτή ήταν ένα πρωταπριλιάτικο αστείο, η εταιρεία είχε απαντήσει: «Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ή να το αρνηθούμε, αλλά ενδέχεται να επεξεργαστούμε την ανάρτησή μας αργότερα».