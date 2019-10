Το αμερικάνικο κανάλι ABC News έπαιξε fake video για την τουρκική εισβολή στη Συρία

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ με το κανάλι ABC News, το οποίο πρόβαλε βίντεο από επίδειξη όπλων στο Κεντάκι ως... πλάνα από την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία.

Μάλιστα οι παρουσιαστές ανέφεραν ότι έλαβαν τα πλάνα από «τρίτη πηγή».

Δείτε το βίντεο:

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε, όπως ήταν επόμενο, και με τιτίβισμα έκανε λόγο για "μεγάλο σκάνδαλο", και συνέδεσε την όλη ιστορία με τον "πόλεμο των media" εναντίον του σχετικά με την υπόθεση Μπάιντεν.

A big scandal at @ABC News. They got caught using really gruesome FAKE footage of the Turks bombing in Syria. A real disgrace. Tomorrow they will ask softball questions to Sleepy Joe Biden’s son, Hunter, like why did Ukraine & China pay you millions when you knew nothing? Payoff?