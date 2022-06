Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ: Ελεύθεροι οι πολίτες να κυκλοφορούν οπλισμένοι στη Ν. Υόρκη

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε σήμερα 23 Ιουνίου ως αντισυνταγματικό έναν νόμο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που αφορούσε την οπλοκατοχή. Έδωσε κατά συνέπεια το δικαίωμα στους Νεοϋορκέζους να βγαίνουν οπλισμένοι από το σπίτι τους.

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο με ψήφους 6 έναντι 3, έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη υπό το σοκ των αιματηρών επιθέσεων ενόπλων, μεταξύ των οποίων και μία σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 21 μικροί μαθητές και δάσκαλοι.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο που ίσχυε από το 1913 και απαγόρευε να κυκλοφορεί κανείς δημοσίως έχοντας επάνω του κρυμμένο ένα όπλο. Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, ο νόμος παραβιάζει το δικαίωμα των Αμερικανών στην οπλοκατοχή, όπως ορίζεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος.

Υπέρ της απόφασης ψήφισαν οι έξι συντηρητικοί δικαστές και κατά οι τρεις προοδευτικοί.

Με την απόφαση αυτή ανατρέπεται η ετυμηγορία ενός κατώτερου δικαστηρίου στο οποίο είχαν προσφύγει δύο ιδιοκτήτες όπλων και το παράρτημα της Εθνικής Ένωσης Όπλων (NRA) στη Νέα Υόρκη, ενός ισχυρού λόμπι που διατηρεί δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Κάθι Χόκουλ: Απολύτως σοκαριστική η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ χαρακτήρισε «απολύτως σοκαριστική» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επιτρέπει στους πολίτες να κυκλοφορούν έχοντας επάνω τους κρυμμένα όπλα και δήλωσε ότι «λυπάται που ήρθε αυτή η μαύρη ημέρα».

It is outrageous that at a moment of national reckoning on gun violence, the Supreme Court has recklessly struck down a New York law that limits those who can carry concealed weapons. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022

«Είναι σκανδαλώδες, είναι απολύτως σκανδαλώδες το γεγονός ότι μας αφαιρείται το δικαίωμα να έχουμε λογικούς περιορισμούς» σε ό,τι αφορά τα πυροβόλα όπλα, είπε στους δημοσιογράφους η κυβερνήτης της πολιτείας. «Λυπάμαι πάρα πολύ που ήρθε αυτή η ημέρα», πρόσθεσε σε συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε.

In response to this ruling, we are closely reviewing our options – including calling a special session of the legislature.



Just as we swiftly passed nation-leading gun reform legislation, I will continue to do everything in my power to keep New Yorkers safe from gun violence. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022

Το πανίσχυρο λόμπι NRA που προωθεί την οπλοκατοχή έκανε λόγο για «νίκη» σε μια ανάρτηση στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι οι ανώτατοι δικαστές έκριναν «αντισυνταγματικούς» τους περιορισμούς που προβλέπονταν από τον νόμο στη Νέα Υόρκη.

🎉BREAKING NEWS: @NRA WINS SCOTUS CASE!



Supreme Court Rules New York’s Carry Restrictions are UNCONSTITUTIONAL — NRA (@NRA) June 23, 2022

A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed. pic.twitter.com/xeTfDMgSt1 — NRA (@NRA) June 23, 2022

«Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα να φέρει κανείς όπλα δεν σταματάει στην πόρτα του σπιτιού του», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα εικονίδιο που συμβολίζει τη "γιορτή".

The National Rifle Association welcomes the Supreme Court’s decision in NYSRPA v. Bruen. The Court affirmed that the right to bear arms does not stop at a person’s front door. This is the most significant Second Amendment ruling in more than a decade: https://t.co/0k1KHUO80M — American Rifleman (@NRA_Rifleman) June 23, 2022

Η απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα για όσους υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί ένα λογικότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή και πιστεύεται ότι θα περιπλέξει τις προσπάθειές τους.