Στις φλόγες δύο αποθήκες πετρελαίου στο Ζίτομιρ μετά τις Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πολιτικές υποδομές και κατοικίες στη βόρεια περιφέρεια του Ζιτόμιρ στην Ουκρανία ενώ το βράδυ της Δευτέρας, πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε δύο αποθήκες πετρελαίου δήλωσε σήμερα Τρίτη μιλώντας στην τηλεόραση ο κυβερνήτης Βιτάλι Μπουνέτσκο, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

