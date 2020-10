Το «ευχαριστώ» στα ελληνικά της Φον Ντερ Λάιεν - Αναβλήθηκε το ταξίδι της στην Ελλάδα

Τη λύπη της για την αναβολή της επίσκεψής της στην Ελλάδα λόγω κορωνοϊού εξέφασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην οποία μάλιστα καταλήγει γράφοντας τη λέξη «ευχαριστώ» στα ελληνικά.

«Θα ήθελα πολύ να πάω στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, αλλά ο κορωνοϊός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Είμαι τώρα σε απομόνωση. Λυπάμαι πολύ, και υπόσχομαι να επισκεφθώ την Ελλάδα μόλις το επιτρέψει η κατάσταση. Ευχαριστώ!», έγραψε η κ. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναρτώντας παράλληλα και ένα βίντεο στο οποίο ενημερώνει ότι ανυπομονούσε να συμμετάσχει στην τελετή για το βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ».

I would have loved to go to Greece this week but coronavirus is making things difficult. I'm now in self isolation. I am very sorry, and I promise to visit Greece as soon as the situation allows it. Ευχαριστώ! pic.twitter.com/pl0VxU912P