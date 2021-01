Το FBI επικήρυξε τους εισβολείς στο Καπιτώλιο

Το FBI προσφέρει αμοιβή $50,000 για πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την καταδίκη» των υπευθύνων για την εισβολή στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

«Το FBI ζητά τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό εκείνων που έκαναν παράνομη είσοδο στο US Capitol Building στις 6 Ιανουαρίου. Εάν είδατε παράνομες βίαιες ενέργειες, επικοινωνήστε με το #FBI στο 1-800-CALL-FBI ή υποβάλετε φωτογραφίες / βίντεο στο http: / /fbi.gov/USCapitol. https://fbi.gov/wanted/seeking», αναφέρει το FBI σε σειρά σχετικών ποστ στο twitter.

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/KSUpFHyZZG pic.twitter.com/qS6cW0DX32 — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/iSeA3UMeyz pic.twitter.com/TW7fma4QDE — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ ζητούν πληροφορίες για τις αυτοσχέδιες βόμβες που βρέθηκαν κοντά στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καθώς και της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος την περασμένη Τετάρτη, όταν εκδηλώθηκε η εισβολή του όχλου στο Καπιτώλιο.

Προς το παρόν το FBI μέσα στη λίστα έχει συμπεριλάβει τουλάχιστον 41 άτομα. Μάλιστα ανάμεσά τους βρίσκεται και εκείνος που τοποθέτησε εκρηκτική ύλη μέσα σε σωλήνα κοντά στο Καπιτώλιο

If you have any information concerning this incident, please contact the #FBI's toll-free tip line at 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), or submit tips online at https://t.co/NNj84wkNJP. pic.twitter.com/PRqPoroVwa — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Η Υπηρεσία δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ένα άτομο με γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρα γάντια και μαύρο παντελόνι, το οποίο κρατά ένα αντικείμενο στο ένα του χέρι. Το FBI δεν διευκρινίζει εάν το άτομο στην φωτογραφία θεωρείται ύποπτο για την εν λόγω έρευνα.

Σύμφωνα με το FBI, “πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου έλαβαν αναφορές” για τα εκρηκτικά περίπου την ώρα που άρχισαν να κλιμακώνονται τα έκτροπα στο Καπιτώλιο και ο όχλος έσπασε τα κιγκλιδώματα.

Οι Αρχές ερευνούν αεροδρόμια και ξενοδοχεία στην Ουάσιγκτον προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που έλαβαν μέρος στα έκτροπα στο Καπιτώλιο και το FBI υποστηρίζει ότι έχει λάβει πάνω από 4.000 μαρτυρίες στον ιστότοπό του. Σε δεκάδες άτομα έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για διάφορα εγκλήματα σχετιζόμενα με την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Με πληροφορίες από cbsnews.com