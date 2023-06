Το υποβρύχιο Τitan συνεθλίβη

Το δραματικό τέλος γράφτηκε με τον επίλογο των ερευνών, για τον εντοπισμό του βαθυσκάφους Titan, τα ίχνη των οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν ανήκουν στο Titan, διευκρινίζοντας ότι οι πέντε επιβαίνοντες πέθαναν εξαιτίας καταστροφικής αποσυμπίεσης που οδήγησε στη διάλυση του βαθυσκάφους.

“Πιστεύουμε ότι ο πρόεδρός μας Στόκτον Ρας, ο Σαχζάντα Νταγούντ και ο γιός του Σουλεϊμάν, ο Χάμις Χάρντινγκ και ο Πολ-Ανρί Ναρζολέ είναι δυστυχώς νεκροί”, αναφέρει η OceanGate.

“Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πραγματικοί εξερευνητές που διακατέχονταν από το ίδιο πνεύμα της περιπέτειας και ένα αστείρευτο πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών παγκοσμίως”.

“Οι σκέψεις μας πηγαίνουν σε αυτές τις πέντε ψυχές και σε κάθε μέλος της οικογένειάς τους αυτή την τραγική χρονική στιγμή”, προσθέτει η εταιρία, η οποία δηλώνει την ευγνωμοσύνη της για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να βρεθεί το βαθυσκάφους.

Εντοπίστηκαν 5 μεγάλα κομμάτια του υποβρυχίου, μια ανάσα από τον Τιτανικό

Το CNN ανέφερε πως έλαβε υπόμνημα το οποίο φέρεται πως επιβεβαιώνει την τραγική κατάληξη, και ότι τα συντρίμμια προέρχονται από το εξωτερικό του υποβρυχίου και εντοπίστηκαν στον πυθμένα του ωκεανού, περίπου 500 μέτρα από την πλώρη του Τιτανικού.

Ο υποναύαρχος Τζον Μόγκερ της αμερικανικής ακτοφυλακής, τόνισε πως εντοπίστηκαν τμήματα της ουράς του υποβρυχίου, ενώ βρήκαν και πρόσθετα συντρίμμια, που αντιστοιχούν στην καταστροφή του θαλάμου πίεσης, σημειώνοντας πως ειδοποιήθηκαν αμέσως οι οικογένειες.

Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε πως εντοπίστηκαν πέντε μεγάλα κομμάτια ανάμεσα στα συντρίμμια γύρω από την περιοχή του Τιτανικού. Το πρόσθιο τμήμα ήταν το πρώτο που εντοπίστηκε.

❗️The "Titan" imploded.

The words we would have never wanted to hear. The submersible "Titan" has imploded.#Titan #submarine #submersible #titanic pic.twitter.com/9Rt2KJUwkp