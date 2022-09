Το Ισραήλ θα περιθάλψει τραυματίες Ουκρανούς στρατιώτες στα νοσοκομεία του

Ο πρέσβης του Ισραήλ στο Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι το εβραϊκό κράτος θα δεχτεί και θα περιθάλψει 20 Ουκρανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επτάμηνου πολέμου με τις ρωσικές δυνάμεις.

«Το Ισραήλ θα λάβει για νοσηλεία 20 Ουκρανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια του πολέμου», ανέφερε ο Μάικλ Μπρόντσκι στο Twitter.

Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH