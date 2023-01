Το Κίεβο απέρριψε την εκεχειρία που διέταξε ο Πούτιν

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος απέρριψε σήμερα ως «υποκρισία» την πρόταση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για 36ωρη εκεχειρία και δήλωσε ότι μια «προσωρινή εκεχειρία» θα ήταν δυνατή μόνο όταν η Ρωσία εγκαταλείψει τα εδάφη που έχει καταλάβει στην Ουκρανία.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη - μόνο τότε θα υπάρξει προσωρινή εκεχειρία. Κρατήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας», έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαίλο Ποντολιάκ.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.